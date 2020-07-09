مرسيدس وفيراري بصدد الحصول على تحذير إثر سفر بوتاس ولوكلير بعد سباق النمسا

في ظل الفقاعات الاجتماعية الصارمة التي تفرضها "فيا" من أجل تقليل فرص انتشار عدوى كورونا في بادوك الفورمولا واحد، فقد تمّ إعلام الموفد الخاص بملف فيروس "كوفيد-19" لدى الكيان الحاكم بأنّ كلا من لوكلير وبوتاس قد غادرا النمسا بعد سباق نهاية الأسبوع الماضي.

وقد نشر بوتاس على وسائل التواصل الاجتماعي عن استمتاعه بوقته في موناكو، بينما التقطت صور للوكلير مع أصدقائه ومعجبيه، وفي إحداها لم يكن أحد مرتديًا لقناع الوجه.

ومن المعلوم أنّه نتيجة الاتّباع الصارم لإجراءات الفحص في السباقات، فإنّ "فيا" ستراسل كلا الفريقين لتذكيرهما بضرورة الاتّباع الحازم للقواعد السلوكية التي يجب على جميع الحضور في سباقي النمسا اتّباعها.

وحقيقة أنّ فيراري بصدد تلقّي التحذير الثاني بشأن الالتزام بالقواعد السلوكية، بعد تحدّث سائقها سيباستيان فيتيل إلى مدير فريق ريد بُل كريستيان هورنر وهيلموت ماركو الأسبوع الماضي من دون ارتداء قناع الوجه، يعني أنّ "فيا" ستتعامل مع تلك المسألة بحزم أكبر.

وتترك القواعد السلوكية المنصوص عليها من قِبَل "فيا" الباب مفتوحًا لإبلاغ المراقبين بتكرار الخروقات.

ويأتي في نص تلك القواعد: "الموضع الذي يرى فيه موفد ملف فيروس كوفيد-19 أنّ أحد حاملي الأسهم قد تعمّد أو كرّر خرق قواعد السلامة المتعلقة بفيروس كوفيد-19، فعلى الموفد أن يتقدم بتقرير إلى المراقبين الذين بدورهم سيشرعون في التعامل وفق المادة 1.9 من اللوائح الرياضية الدولية".

وضمن معرض حديثه عن تلك المسألة على هامش جائزة ستريا الكبرى، قال بوتاس أنّ لم يقم بأمر خاطئ وكان مسموحًا له بالعودة إلى موناكو.

"بالطّبع عرفت أولًا إذا كان مسموحًا لي بالعودة أم لا، ونعم سُمح لي بذلك. لن يكون هنالك فرق إذا ما بقيت مع ذات الأشخاص في ذات الفقاعة الاجتماعية، سواء كنت هنا أو في منزلي في موناكو. لذلك قررت العودة، ولا سيّما وأننا في أوروبا ومسافة السفر قصيرة للغاية. وعليه ليس هنالك توتر إضافي في الحقيقة من السفر".

من جهته، لم ير لوكلير مشكلة فيما قام به، حيث أوضح بأنّه قام ببضعة اختبارات كورونا لضمان ألا يكون حاملًا للفيروس.

فقال: "عدت بالفعل إلى منزلي. ولكنني على الجانب الآخر أجريت اختبارين للفيروس قبل عودتي. اختبرت مرتين في يومين، وكلاهما كان سلبيًا. وهذا كل ما في الأمر. نعم عدت لمنزلي لمدة يومين، ومن ثمّ أجريت الاختبارات لأتأكد من النتيجة".

بيد أنّ تصرفات بوتاس ولوكلير أثارت حفيظة بعض من منافسيهم، حيث عبّر رومان غروجان عن مفاجأته بعض الشيء من السماح لهما بالسفر.

حيث قال: "من الممتع أكثر أن تكون في منزلك بكل تأكيد، لكنّني لم أحصل على ذلك الخيار. الرسالة كانت واضحة بأنّه يتعيّن علينا البقاء هنا، لذلك تفاجأت بعض الشيء بمعرفة أنّ أشخاصًا عادوا إلى منازلهم".