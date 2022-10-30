مرسيدس: وصف ريد بُل عقوبتها "بالقاسية للغاية" هو "مبالغة كبيرة"

تم تغريم ريد بُل 7 ملايين دولار و10 بالمئة خفض في وقت الاختبارات الانسيابية للأشهر الـ 12 المُقبلة، وذلك بعد أن وجدت فيا أنها خرقت سقف النفقات بـ 1.8 مليون جنيه استرليني في 2021.

وقد وصف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل العقوبة "بالقاسية للغاية" بسبب تأثيرها على تطوير سيارة الفريق لموسمي 2023 و2024.

وهذه العقوبة تعني أن ريد بُل ستحصل فقط على 63 بالمئة من وقت نفق الهواء الذي سيحصل عليه الفريق الذي سيحل سابعًا في ترتيب هذا الموسم خلال العام المُقبل.

ويُفترض أن تحصل فيراري ومرسيدس على 75 و80 بالمئة تواليًا من ذلك الوقت، إذا ما حافظتا على المركزين الثاني والثالث في الترتيب.

وقد ادّعى هورنر أن الافتقار للاختبارات الانسيابية قد يعادل بين ربع ونصف ثانية على صعيد الأداء.

لكن آندرو شوفلين كبير مهندسي جانب المسار لدى مرسيدس أوضح بأن حجم العقوبة "ليس أكبر بكثير مما يُفترض أن تخسره إذا ما كنت متقدمًا بمركز واحد فقط في البطولة".

فقال: "العقوبة ليست بنفس حجم ما ستواجهه إذا ما كنت متقدمًا بمركزين في البطولة. لذلك أعتقد أن وصفها بالقاسية للغاية هو مبالغة كبيرة".

وأضاف: "تقليل عدد الاختبارات الانسيابية يحد من حريتك عندما تطوّر تصميمًا جديدًا، لكننا الآن فهمنا القوانين بشكل جيد. لكن عليك أن تكون أكثر كفاءة بطبيعة الحال".

وأشار شوفلين إلى إنه إذا كان خفض وقت نفق الهواء بنسبة 10 بالمئة يكافئ حقًا نصف ثانية، عندها سيحصل فريق في آخر الترتيب على أفضلية 3 ثوانٍ على الفرق في الأمام، وهذا ليس الحال.

فقال: "الأمر يعتمد على مدى جودة قراراتك على مدار الموسم. أعتقد أن العقوبة تكافئ عشر أو عشري ثانية على أقصى تقدير هو الوضع الواقعي. الأمر سيكون مكلفًا لو كنت اخترت تصميمًا خاطئًا وتحتاج للعودة والتعديل".