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مرسيدس ورينو متفقتان على "الأسرار" التي بوسع أوكون نقلها

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مرسيدس ورينو متفقتان على "الأسرار" التي بوسع أوكون نقلها
13-02-2020

كشف إستيبان أوكون أنّ فريقَيه الجديد والسابق: رينو ومرسيدس، اتفقا على "الأسرار" التي بوسعه نقلها بينهما.

لم يشارك أوكون في سباقات الفورمولا واحد في موسم 2019 المنصرم، لكنه خاض برنامجاً مكثفاً ضمن دوره كسائق مرسيدس الاحتياطي على جهاز المحاكاة وفي التجارب، كما انضمّ إلى فريق رينو ضمن عقد يمتد لعامَين سيقود خلالهما إلى جانب دانيال ريكاردو.

وحافظ الفرنسي على صلاته مع مرسيدس، حيث وصفه توتو وولف مدير الفريق بأنه بمثابة "ابن العمّ لعائلة مرسيدس".

من جهته، يرى أوكون أنه سيأخذ معه بعض المعرفة من مرسيدس إلى رينو، لكن فقط "ضمن الأطر المسموحة"، إذ يعي أن السائقين - بعكس طواقم العمل الهندسي والتقني - لا يدخلون فترة استراحة إلزامية عند التبديل بين الفرق.

حيث قال أوكون معلقاً على فترته مع مرسيدس: "وصلتُ من هناك أكثر بقوة بكثير عن ذي قبل، مع الكثير من المعرفة التقنية، لكن مع الاحترام للفريق الآخر، الطريقة التي يرون بها الأمور مختلفة، وكذلك الطريقة التي يتعاملون بها مع أي ظرف".

وأكمل: "كنت أراقب كل شيء، وذلك أمر مختلف عن القيادة مثلاً. لذا ذلك ساعدني بالتأكيد".

وتابع: "بالطبع، سأحاول هذا العام تقديم المزيد إلى درجة معينة، لا بد من الحفاظ على الاحترافية وعدم البوح بجميع الأسرار، لأن المهندسين، جميعهم مجبرون على استراحة إلزامية عند الانتقال لفريق آخر، وذلك لا ينطبق على السائقين".

وأردف: "إنها فترة حماسية بالفعل. لا ترى الكثير خلال الإطلاق، لكن الوضع مختلف حقاً. يقول الطاقم في المصنع (لدى رينو) أنها القفزة الأكبر منذ ثلاث أو أربع سنوات".

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بالمقابل، شدد أوكون على أن رينو، التي شارك معها كسائق احتياطي سابقاً، لا تبدو أنها أقل تحضيراً واستعداداً من مرسيدس لناحية المنشآت والبنية التحتية.

فقال: "إنها ليست بحجم مرسيدس. ذلك أمر أكيد. لكن كمية الجهد التي وضعوها في عملية تطوير الفريق منذ 2016، لقد ذُهلت من ذلك بالفعل عند زيارتي للمصنع في إنستون".

وأكمل: "اتجهتُ شمالاً حيث تتواجد السلالم عادة، لكنني وجدت غرفة كاملة جديدة مليئة بالمصممين وكل تلك الأمور".

واختتم: "هناك معدات جديدة تماماً، آليات جديدة، غرف جديدة، حواسيب جديدة. حسناً، كل شيء يبدو جديداً!".

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