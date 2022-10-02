مرسيدس وجدت "كسباً كبيراً" في الأداء لسيارة موسم 2023

واجهت السهام الفضية صعوبات كبيرة مع بداية موسم 2022 الحالي سيارتها "دبليو 13"، وتأثرت بشكل كبير بمشاكل الارتدادات والقفزات، كما أنها لم تكن قادرة على مجاراة سيارتي ريد بُل وفيراري.

كما أن قانون سقف النفقات المطبّق في البطولة حدّ من قدرة مرسيدس على تجربة ما تريده من القطع والتحديثات، ما أثر كذلك على سرعة ومعدل عملية التطوير.

لكن وللموسم المقبل، يعتقد الفريق بأنه وجد قدراً كبيراً من الأداء في سيارة "دبليو14".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن سيارة 2023، أجاب توتو وولف مدير الفريق: "عملية التحسين في بطولة كهذه، تستغرق وقتاً".

وأكمل: "عليك في البداية فهم أسباب عدم تقديم الأداء المطلوب. من ثم فهم كامل مستويات ذلك والوصول إلى اللبّ ومن ثم الطبقات التالية، وبعدها التأكد من أننا أجبنا على جميع المسائل العالقة".

وتابع: "الجواب هو لا. لكنني أعتقد أننا نجحنا باسترداد قدر كبير من الأداء الضائع (مع سيارة الموسم المقبل)".

وأردف: "لا يمكننا تغيير شيء لهذا الموسم. لكن القرارات قد اتُخذت بالفعل للموسم المقبل".

واسترسل: "لست واثقاً مئة بالمئة بأننا سننافس على اللقب العام المقبل. لكن هذا هو هدفنا وطموحنا، لكن ما زال أمامنا عمل لإتمامه".

وكانت مرسيدس قريبة للغاية من تحقيق قطب الانطلاق الأول في سنغافورة، حيث فوّت لويس هاميلتون الزمن الأسرع بفارق 0.054 ثانية.

لكن وبالرغم من ذلك، قلل وولف من فكرة أن السيارة قد تحسّنت، بل ردّ ذلك إلى أداء لويس هاميلتون المذهل.

فقال: "المركز جاء نتيجة أدائه، وليس من السهل قيادة هذه السيارة. لقد كانت صعبة طوال الموسم. لذا أفكر في نفسي: ’لقد كنا ننافس على قطب الانطلاق الأول وذلك جيد’. لكنني أعتقد بأنه تفوّق على السيارة".

وتابع: "لقد كان على بُعد شعرة واحدةٍ طوال الوقت. أعتقد أنه لو أتمّ لفته كما كان يريد لنجح بتحقيق قطب الانطلاق الأول، لكنني أعتقد أننا راضون عن الأداء".

واسترسل: "إنها من الحلبات التي تناسبنا، ما عدا وجود المطبات. هذا بالضبط ما قاله سائقانا: القيادة صعبة جداً والسيارة قاسية للغاية".

واختتم: "لكن يبدو أن الحزمة الانسيابية جيدة. ويبدو أننا في وضع أفضل مما كنا عليه مع حلبات سابقة".