مرسيدس وجدت "كسباً كبيراً" في الأداء لسيارة موسم 2023
تعتقد مرسيدس أنها نجحت في إيجاد "كسب كبير" من الأداء مع تصميم سيارة موسم 2023 للفورمولا واحد، وذلك ضمن سعيها للعودة إلى منافسات القمة.
واجهت السهام الفضية صعوبات كبيرة مع بداية موسم 2022 الحالي سيارتها "دبليو 13"، وتأثرت بشكل كبير بمشاكل الارتدادات والقفزات، كما أنها لم تكن قادرة على مجاراة سيارتي ريد بُل وفيراري.
كما أن قانون سقف النفقات المطبّق في البطولة حدّ من قدرة مرسيدس على تجربة ما تريده من القطع والتحديثات، ما أثر كذلك على سرعة ومعدل عملية التطوير.
لكن وللموسم المقبل، يعتقد الفريق بأنه وجد قدراً كبيراً من الأداء في سيارة "دبليو14".
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن سيارة 2023، أجاب توتو وولف مدير الفريق: "عملية التحسين في بطولة كهذه، تستغرق وقتاً".
وأكمل: "عليك في البداية فهم أسباب عدم تقديم الأداء المطلوب. من ثم فهم كامل مستويات ذلك والوصول إلى اللبّ ومن ثم الطبقات التالية، وبعدها التأكد من أننا أجبنا على جميع المسائل العالقة".
وتابع: "الجواب هو لا. لكنني أعتقد أننا نجحنا باسترداد قدر كبير من الأداء الضائع (مع سيارة الموسم المقبل)".
وأردف: "لا يمكننا تغيير شيء لهذا الموسم. لكن القرارات قد اتُخذت بالفعل للموسم المقبل".
واسترسل: "لست واثقاً مئة بالمئة بأننا سننافس على اللقب العام المقبل. لكن هذا هو هدفنا وطموحنا، لكن ما زال أمامنا عمل لإتمامه".
وكانت مرسيدس قريبة للغاية من تحقيق قطب الانطلاق الأول في سنغافورة، حيث فوّت لويس هاميلتون الزمن الأسرع بفارق 0.054 ثانية.
لكن وبالرغم من ذلك، قلل وولف من فكرة أن السيارة قد تحسّنت، بل ردّ ذلك إلى أداء لويس هاميلتون المذهل.
فقال: "المركز جاء نتيجة أدائه، وليس من السهل قيادة هذه السيارة. لقد كانت صعبة طوال الموسم. لذا أفكر في نفسي: ’لقد كنا ننافس على قطب الانطلاق الأول وذلك جيد’. لكنني أعتقد بأنه تفوّق على السيارة".
وتابع: "لقد كان على بُعد شعرة واحدةٍ طوال الوقت. أعتقد أنه لو أتمّ لفته كما كان يريد لنجح بتحقيق قطب الانطلاق الأول، لكنني أعتقد أننا راضون عن الأداء".
واسترسل: "إنها من الحلبات التي تناسبنا، ما عدا وجود المطبات. هذا بالضبط ما قاله سائقانا: القيادة صعبة جداً والسيارة قاسية للغاية".
واختتم: "لكن يبدو أن الحزمة الانسيابية جيدة. ويبدو أننا في وضع أفضل مما كنا عليه مع حلبات سابقة".
فيرستابن: على فرق الفورمولا واحد "إغلاق أفواههم" حيال دراما سقف النفقات
ألونسو يضع نُصب عينيه "هدفًا كبيرًا" بتحقيق منصة التتويج في سنغافورة
أحدث الأخبار
رسميًا: بيريز يُحافظ على انتصاره بسباق سنغافورة
حافظ المكسيكي سيرجيو بيريز على انتصاره في سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد بالرغم من تلقيه عقوبة 5 ثوانٍ.
فيراري ترى بوجود عقوبتين لبيريز لخرقه قوانين سيارة الأمان في سنغافورة
يعتقد ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ سيرجيو بيريز قد يُواجه عقوبتين لعدم بقائه ضمن مجال 10 سيارات خلف سيارة الأمان خلال سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد.
فيرستابن يلقي باللوم على نظام منع التوقف في انطلاقته الضعيفة في سباق سنغافورة
قال ماكس فيرستابن أن ضغطه على نظام منع التوقف خلال انطلاقة سباق سنغافورة بعدما سرّح القابض أدّى إلى انطلاقته الضعيفة.
بيريز غير متأكّدٍ من خرقه لقوانين سيارة الأمان في ظلّ التحقيق الوشيك في سنغافورة
قال سيرجيو بيريز أنّه لا يفهم سبب مواجهته لتحقيقٍ مع مراقبي سباق جائزة سنغافورة الكبرى حيال خرق قوانين سيارة الأمان وذلك بعد تحقيقه الفوز بالسباق.