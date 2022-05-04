مرسيدس وجدت "عدة اتجاهات" لحلّ مشكلة الارتدادات

عانت السهام الفضية من بداية متعثرة لموسمها، حيث واجه لويس هاميلتون وجورج راسل ارتدادات عنيفة في سيارتَيهما خلال السباقات الأولى.

وضمن السعي لحل هذه المشكلة، عمل الفريق على رفع السيارة بشكل كبير عن سطح المسار، ما كلّفه الكثير لناحية الأداء.

لكنّ العلامة الألمانية تبدو مقتنعةً أنه وفي حال تخلصت من مشكلة الارتدادات، فسيصبح من الممكن خفض السيارة أكثر، ما يعني تحسناً مباشراً في الأداء وبالتالي منافسة فريقي الصدارة فيراري وريد بُل.

ويخطط الفريق لتجربة بعض التحديثات خلال جائزة ميامي الكبرى بهدف تلمّس الطريق الصحيح لرفع الأداء.

وضمن معرض كلامه على هامش جولة ميامي، كشف توتو وولف مدير الفريق أن العمل منذ جولة إيمولا الصعبة، يبدو مشجعاً في إيجاد بعض الأجوبة التي تحتاجها مرسيدس.

فقال: "منذ عودتنا من إيطاليا، تعلمنا الكثير مما جرى، مع مواصلة عملنا كذلك ضمن نفق الهواء وعلى أجهزة المحاكاة".

وأردف: "وجدنا عدة اتجاهات لتحسين السيارة، وسنعمل على تجربة بعضها في ميامي بالتوازي مع العمل على أجهزة المحاكاة، على أمل تأكيد صحة مسار التطوير للسباقات المقبلة".

جورج راسل، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، شدد وولف على أنه وبالرغم من خيبات بداية الموسم، لكن الفريق لم يدخل بعد في طور "الذعر" حيال موقعه التنافسي.

بدلاً من ذلك، أكد أن الفريق هادئ ويعتمد مقاربة عملية مع المهندسين والسائقَين لحل المشاكل.

فقال: "كلا السائقان كانا يعملان على جهاز المحاكاة قبيل ميامي، وطاقم العمل في المصنع كان مشغولاً بتقديم التحديثات للسباقات المقبلة".

وأردف: "كما يقال ’المياه الهادئة لا تصنع بحّارةً جيدين’. لقد أظهر هذا الفريق تماسكاً واضحاً على مرّ السنين".

واختتم: "البداية الصعبة للموسم أشعلت نار الشغف في كل فردٍ من طاقم العمل، الجميع مصممٌ على تقديم الأفضل".