مرسيدس وبوتاس يوافقان على صفقة جديدة لموسم 2021

في حين لم يتمّ التوقيع بعد على العقد النهائي، اتفق الطرفان على شروط الاستمرار في الشراكة للعام المقبل على الأقلّ بعد البداية القويّة للسائق الفنلندي.

كما أعطى الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس أولا كالينيوس مباركته لهذا الاتفاق من خلال زيارته لجائزة النمسا الكبرى إذ قال لقناة سكاي الألمانية "سنُحافظ على تشكيلتنا من السائقين".

وبعد الاتفاق على عقد بوتاس، ستسعى مرسيدس إلى تجديد عقد سائقها بطل العالم لويس هاميلتون الذي من المتوقّع استمراره مع الصانع الألماني للمستقبل.