مرسيدس وبوتاس يوافقان على صفقة جديدة لموسم 2021
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علِم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ فالتيري بوتاس سيبقى ضمن صفوف فريق مرسيدس لموسم 2021 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بعد موافقته على صفقة جديدة.
في حين لم يتمّ التوقيع بعد على العقد النهائي، اتفق الطرفان على شروط الاستمرار في الشراكة للعام المقبل على الأقلّ بعد البداية القويّة للسائق الفنلندي.
كما أعطى الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس أولا كالينيوس مباركته لهذا الاتفاق من خلال زيارته لجائزة النمسا الكبرى إذ قال لقناة سكاي الألمانية "سنُحافظ على تشكيلتنا من السائقين".
وبعد الاتفاق على عقد بوتاس، ستسعى مرسيدس إلى تجديد عقد سائقها بطل العالم لويس هاميلتون الذي من المتوقّع استمراره مع الصانع الألماني للمستقبل.
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|السلاسل
|فورمولا 1
|الكاتب
|خضر الراوي
مرسيدس وبوتاس يوافقان على صفقة جديدة لموسم 2021
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