فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
45 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
73 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
101 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
108 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
122 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
136 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس وبوتاس يوافقان على صفقة جديدة لموسم 2021

المشاركات
التعليقات
مرسيدس وبوتاس يوافقان على صفقة جديدة لموسم 2021
من قبل:
, رئيس التحرير
13-07-2020

علِم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ فالتيري بوتاس سيبقى ضمن صفوف فريق مرسيدس لموسم 2021 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بعد موافقته على صفقة جديدة.

في حين لم يتمّ التوقيع بعد على العقد النهائي، اتفق الطرفان على شروط الاستمرار في الشراكة للعام المقبل على الأقلّ بعد البداية القويّة للسائق الفنلندي.

كما أعطى الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس أولا كالينيوس مباركته لهذا الاتفاق من خلال زيارته لجائزة النمسا الكبرى إذ قال لقناة سكاي الألمانية "سنُحافظ على تشكيلتنا من السائقين".

وبعد الاتفاق على عقد بوتاس، ستسعى مرسيدس إلى تجديد عقد سائقها بطل العالم لويس هاميلتون الذي من المتوقّع استمراره مع الصانع الألماني للمستقبل.  

المقال التالي
ريسينغ بوينت: احتجاج رينو قائم على "تقدير خاطئ ومعلومات ضعيفة"

المقال السابق

ريسينغ بوينت: احتجاج رينو قائم على "تقدير خاطئ ومعلومات ضعيفة"

المقال التالي

تحليل السباق: كيف كشف سباق ستيريا تأخّر ريد بُل عن مرسيدس

تحليل السباق: كيف كشف سباق ستيريا تأخّر ريد بُل عن مرسيدس

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس وبوتاس يوافقان على صفقة جديدة لموسم 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس وبوتاس يوافقان على صفقة جديدة لموسم 2021

هورنر: على الجميع أن يشعروا "بالقلق" من وتيرة ريسينغ بوينت
فورمولا 1 / فورمولا 1

هورنر: على الجميع أن يشعروا "بالقلق" من وتيرة ريسينغ بوينت

ريسينغ بوينت: احتجاج رينو قائم على "تقدير خاطئ ومعلومات ضعيفة"
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريسينغ بوينت: احتجاج رينو قائم على "تقدير خاطئ ومعلومات ضعيفة"

هاميلتون يبقي منافسيه خلفه ليتوّج بطلاً لجائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يبقي منافسيه خلفه ليتوّج بطلاً لجائزة ستيريا الكبرى

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا

فيتيل ولوكلير "ناضجان بما فيه الكفاية" لتجاوز الحادث
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل ولوكلير "ناضجان بما فيه الكفاية" لتجاوز الحادث

هاميلتون يخطف "البول بوزيشن" في جائزة ستيريا الكبرى تحت ظروفٍ ماطرة
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يخطف "البول بوزيشن" في جائزة ستيريا الكبرى تحت ظروفٍ ماطرة

بينوتو: الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام في حادثة فيتيل ولوكلير
فورمولا 1 / فورمولا 1

بينوتو: الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام في حادثة فيتيل ولوكلير

أحدث الأخبار

تحليل السباق: كيف كشف سباق ستيريا تأخّر ريد بُل عن مرسيدس
فورمولا 1 / فورمولا 1

تحليل السباق: كيف كشف سباق ستيريا تأخّر ريد بُل عن مرسيدس

مرسيدس وبوتاس يوافقان على صفقة جديدة لموسم 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس وبوتاس يوافقان على صفقة جديدة لموسم 2021

ريسينغ بوينت: احتجاج رينو قائم على "تقدير خاطئ ومعلومات ضعيفة"
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريسينغ بوينت: احتجاج رينو قائم على "تقدير خاطئ ومعلومات ضعيفة"

هورنر: على الجميع أن يشعروا "بالقلق" من وتيرة ريسينغ بوينت
فورمولا 1 / فورمولا 1

هورنر: على الجميع أن يشعروا "بالقلق" من وتيرة ريسينغ بوينت

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس وبوتاس يوافقان على صفقة جديدة لموسم 2021

2
فورمولا 1

هورنر: على الجميع أن يشعروا "بالقلق" من وتيرة ريسينغ بوينت

3
فورمولا 1

ريسينغ بوينت: احتجاج رينو قائم على "تقدير خاطئ ومعلومات ضعيفة"

4
فورمولا 1

هاميلتون يبقي منافسيه خلفه ليتوّج بطلاً لجائزة ستيريا الكبرى

5
فورمولا 1

مرسيدس تتجنب تكرار مشاكل علبة التروس في سباق النمسا

أحدث ملفات الفيديو

قرية 01:25
فورمولا 1

قرية "ماكس فيرشتابن" في حلبة ريد بُل رينغ

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى 03:46
فورمولا 1

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى

تاريخ جوردان في الفورمولا واحد 04:11
فورمولا 1

تاريخ جوردان في الفورمولا واحد

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى 03:12
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا 01:06
فورمولا 1

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا

أحدث الأخبار

تحليل السباق: كيف كشف سباق ستيريا تأخّر ريد بُل عن مرسيدس
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف كشف سباق ستيريا تأخّر ريد بُل عن مرسيدس

مرسيدس وبوتاس يوافقان على صفقة جديدة لموسم 2021
فورمولا 1

مرسيدس وبوتاس يوافقان على صفقة جديدة لموسم 2021

ريسينغ بوينت: احتجاج رينو قائم على "تقدير خاطئ ومعلومات ضعيفة"
فورمولا 1

ريسينغ بوينت: احتجاج رينو قائم على "تقدير خاطئ ومعلومات ضعيفة"

هورنر: على الجميع أن يشعروا "بالقلق" من وتيرة ريسينغ بوينت
فورمولا 1

هورنر: على الجميع أن يشعروا "بالقلق" من وتيرة ريسينغ بوينت

فيتيل ولوكلير "ناضجان بما فيه الكفاية" لتجاوز الحادث
فورمولا 1

فيتيل ولوكلير "ناضجان بما فيه الكفاية" لتجاوز الحادث

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.