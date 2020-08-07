فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
84 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة

المشاركات
التعليقات
مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة
07-08-2020

لا ترغب مرسيدس بالتوقيع على اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة قبل الموعد النهائيّ في 12 أغسطس/آب الجاري، حيث كشف توتو وولف مدير فريقها أنّه قد أُسيئت معاملتها ضمن المحادثات بشأن الاتّفاقات التجاريّة الجديدة.

تخوض الفورمولا واحد حاليًا محادثات مع الفرق العشرة لتحديد الشروط التجاريّة الجديدة التي ستُعوّض اتّفاقيّة الكونكورد الحاليّة التي تنتهي نهاية العام الجاري.

وكانت ليبرتي ميديا مالكة البطولة تدفع باتّجاه اعتماد نظام توزيع أكثر عدلًا للعائدات الماليّة في الصيغة الجديدة في محاولة لجعل الرياضة أكثر عدلًا واستدامة.

وأكّد عددٌ من فرق الفورمولا واحد على الجهوزية لتوقيع الاتّفاقية الجديدة، بمن فيهم فيراري ومكلارين.

لكنّ وولف قال بأنّ فريقه غير جاهزٍ بعد للتوقيع على الشروط، وعبّر عن انزعاجه من الطريقة التي سارت بها بعض المحادثات.

وقال النمساوي: "من الواضح أنّ المحادثات تشمل الفرق العشرة، وفيا وإدارة الفورمولا واحد، ونحترم أنّ لكلّ طرف وجهة نظره ومصالحه الخاصة".

وأكمل: "بالنسبة لنا كمرسيدس فقد أوضحنا أنّنا سعداء بالتوزيع المتكافئ للجوائز الماليّة. نتّفق على طريقة مكافأة النجاح وجعل ذلك ممكنًا للجميع".

وأضاف: "سأقول بأنّنا أكبر ضحيّة على صعيد خسائر الجوائز الماليّة في خضمّ كلّ ذلك. حافظت فيراري على موقع تفاضليّ. وبالنسبة لريد بُل فإنّ الوضع يتوازن مع ألفا تاوري. لذا فإنّنا نحن أكثر طرف متضرّر".

وأردف: "أشعر بأنّ مرسيدس ساهمت في الرياضة على مرّ الأعوام الماضية. إلى جانب تنافسيّتنا على المسار فإنّ لدينا السائق الأكثر جاذبيّة على الصعيد الدوليّ".

ثمّ تابع: "نشعر بأنّه لم يتمّ التعامل معنا بالطريقة المناسبة خلال تلك المفاوضات. لذا لا تزال هناك عدّة مواضيع مفتوحة على الأصعدة القانونيّة، والتجاريّة والرياضيّة".

وواصل شرحه بالقول: "من منظورنا فإنّني لا أشعر بأنّنا جاهزون للتوقيع على اتّفاقيّة الكونكورد".

اقرأ أيضاً:

وعندما سُئل عن مدى التباعد عن الموقع الذي يُمكنه فيه التوقيع، قال وولف أنّ ذلك يعتمد "على الجانب الآخر".

وقال: "إن كنت تنوي الجلوس إلى الطاولة ومعالجة المسائل الحرجة والتباحث فيها، وربّما التوصّل إلى حلٍ وسط، فأعتقد بأنّ ذلك قد يحدث سريعًا".

وأكمل: "لكنّني لم ألاحظ تلك المقاربة".

ولطالما تمتعت فيراري بوزن أكبر على صعيد حصّتها في الجوائز الماليّة بسبب أهميّتها التاريخيّة للفورمولا واحد، إلى جانب حفاظها على حقّ النقض.

وأشار ماتيا بينوتو مدير الفريق مجدّدًا إلى التزام الحصان الجامح تجاه المقترحات الحاليّة، قائلًا أنّ دور فيراري في الرياضة قد تمّ الاعتراف به في المحادثات.

وقال: "نحن جاهزون للتوقيع كفريق فيراري. أعتقد بأنّ الموعد النهائيّ هو 12 أغسطس وهو قريب. لا تزال هناك بعض النصوص القليلة التي نحتاج لمعالجة كلماتها، إنّها مجرّد مسألة قانونيّة".

وأكمل: "لكنّنا سعداء من حيث المبدأ".

اقرأ أيضاً:

وعبّر بينوتو عن أمله في موافقة مرسيدس على الشروط، لكنّه قال بأنّه غير متأكّد من موقفها.

وقال: "نحن الوحيدون الذين تواجدنا منذ فجر الفورمولا واحد، طوال 70 عامًا. لذا كانت هناك بعض الفرق الحاضرة لفترات أو لم تتواجد".

وأكمل: "أعتقد بأنّ فيراري ستكون حاضرة، كونها دائمًا ما كانت جزءًا من التاريخ. سنكون حاضرين في المستقبل، ونحن ملتزمون بالكامل وسنوقّع بالتأكيد".

بدورهما، أكّد كل من زاك براون مدير مكلارين وكلير ويليامز نائب مدير فريق ويليامز أنّ فريقيهما يتواجدان في موقعٍ يُخوّل لهما التوقيع على الاتّفاق الجديد.

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين

المقال السابق

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين

المقال التالي

رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت

رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
36د

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة

فريق ريسينغ بوينت يخسر عددًا من نقاطه في البطولة بعد كسب رينو للاحتجاج
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ريسينغ بوينت يخسر عددًا من نقاطه في البطولة بعد كسب رينو للاحتجاج

فريق ريسينغ بوينت "محتارٌ" من قرار الحكام فيما يتعلق باحتجاج رينو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ريسينغ بوينت "محتارٌ" من قرار الحكام فيما يتعلق باحتجاج رينو

فيتيل: "السيبيريا الألمانية" قد تؤثر على سباق نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: "السيبيريا الألمانية" قد تؤثر على سباق نوربورغرينغ

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في سيلفرستون

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة بيتروناس ياماها في التجارب الحرّة الثانية في التشيك
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة بيتروناس ياماها في التجارب الحرّة الثانية في التشيك

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين

هاميلتون: هذا ليس الوقت المناسب لمحادثات تجديد العقد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: هذا ليس الوقت المناسب لمحادثات تجديد العقد

أحدث الأخبار

رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
13د

رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
36د

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين

الفورمولا واحد تخطط لحظر التصاميم المستنسخة على شاكلة ريسينغ بوينت لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تخطط لحظر التصاميم المستنسخة على شاكلة ريسينغ بوينت لموسم 2021

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة

36د
2
فورمولا 1

فريق ريسينغ بوينت يخسر عددًا من نقاطه في البطولة بعد كسب رينو للاحتجاج

3
فورمولا 1

فريق ريسينغ بوينت "محتارٌ" من قرار الحكام فيما يتعلق باحتجاج رينو

4
فورمولا 1

فيتيل: "السيبيريا الألمانية" قد تؤثر على سباق نوربورغرينغ

5
فورمولا 1

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في سيلفرستون

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما 09:04
فورمولا 1

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أحدث الأخبار

رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت
فورمولا 1

رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة
فورمولا 1

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين
فورمولا 1

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين

الفورمولا واحد تخطط لحظر التصاميم المستنسخة على شاكلة ريسينغ بوينت لموسم 2021
فورمولا 1

الفورمولا واحد تخطط لحظر التصاميم المستنسخة على شاكلة ريسينغ بوينت لموسم 2021

فريق ريسينغ بوينت "محتارٌ" من قرار الحكام فيما يتعلق باحتجاج رينو
فورمولا 1

فريق ريسينغ بوينت "محتارٌ" من قرار الحكام فيما يتعلق باحتجاج رينو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.