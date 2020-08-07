مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة

تخوض الفورمولا واحد حاليًا محادثات مع الفرق العشرة لتحديد الشروط التجاريّة الجديدة التي ستُعوّض اتّفاقيّة الكونكورد الحاليّة التي تنتهي نهاية العام الجاري.

وكانت ليبرتي ميديا مالكة البطولة تدفع باتّجاه اعتماد نظام توزيع أكثر عدلًا للعائدات الماليّة في الصيغة الجديدة في محاولة لجعل الرياضة أكثر عدلًا واستدامة.

وأكّد عددٌ من فرق الفورمولا واحد على الجهوزية لتوقيع الاتّفاقية الجديدة، بمن فيهم فيراري ومكلارين.

لكنّ وولف قال بأنّ فريقه غير جاهزٍ بعد للتوقيع على الشروط، وعبّر عن انزعاجه من الطريقة التي سارت بها بعض المحادثات.

وقال النمساوي: "من الواضح أنّ المحادثات تشمل الفرق العشرة، وفيا وإدارة الفورمولا واحد، ونحترم أنّ لكلّ طرف وجهة نظره ومصالحه الخاصة".

وأكمل: "بالنسبة لنا كمرسيدس فقد أوضحنا أنّنا سعداء بالتوزيع المتكافئ للجوائز الماليّة. نتّفق على طريقة مكافأة النجاح وجعل ذلك ممكنًا للجميع".

وأضاف: "سأقول بأنّنا أكبر ضحيّة على صعيد خسائر الجوائز الماليّة في خضمّ كلّ ذلك. حافظت فيراري على موقع تفاضليّ. وبالنسبة لريد بُل فإنّ الوضع يتوازن مع ألفا تاوري. لذا فإنّنا نحن أكثر طرف متضرّر".

وأردف: "أشعر بأنّ مرسيدس ساهمت في الرياضة على مرّ الأعوام الماضية. إلى جانب تنافسيّتنا على المسار فإنّ لدينا السائق الأكثر جاذبيّة على الصعيد الدوليّ".

ثمّ تابع: "نشعر بأنّه لم يتمّ التعامل معنا بالطريقة المناسبة خلال تلك المفاوضات. لذا لا تزال هناك عدّة مواضيع مفتوحة على الأصعدة القانونيّة، والتجاريّة والرياضيّة".

وواصل شرحه بالقول: "من منظورنا فإنّني لا أشعر بأنّنا جاهزون للتوقيع على اتّفاقيّة الكونكورد".

وعندما سُئل عن مدى التباعد عن الموقع الذي يُمكنه فيه التوقيع، قال وولف أنّ ذلك يعتمد "على الجانب الآخر".

وقال: "إن كنت تنوي الجلوس إلى الطاولة ومعالجة المسائل الحرجة والتباحث فيها، وربّما التوصّل إلى حلٍ وسط، فأعتقد بأنّ ذلك قد يحدث سريعًا".

وأكمل: "لكنّني لم ألاحظ تلك المقاربة".

ولطالما تمتعت فيراري بوزن أكبر على صعيد حصّتها في الجوائز الماليّة بسبب أهميّتها التاريخيّة للفورمولا واحد، إلى جانب حفاظها على حقّ النقض.

وأشار ماتيا بينوتو مدير الفريق مجدّدًا إلى التزام الحصان الجامح تجاه المقترحات الحاليّة، قائلًا أنّ دور فيراري في الرياضة قد تمّ الاعتراف به في المحادثات.

وقال: "نحن جاهزون للتوقيع كفريق فيراري. أعتقد بأنّ الموعد النهائيّ هو 12 أغسطس وهو قريب. لا تزال هناك بعض النصوص القليلة التي نحتاج لمعالجة كلماتها، إنّها مجرّد مسألة قانونيّة".

وأكمل: "لكنّنا سعداء من حيث المبدأ".

وعبّر بينوتو عن أمله في موافقة مرسيدس على الشروط، لكنّه قال بأنّه غير متأكّد من موقفها.

وقال: "نحن الوحيدون الذين تواجدنا منذ فجر الفورمولا واحد، طوال 70 عامًا. لذا كانت هناك بعض الفرق الحاضرة لفترات أو لم تتواجد".

وأكمل: "أعتقد بأنّ فيراري ستكون حاضرة، كونها دائمًا ما كانت جزءًا من التاريخ. سنكون حاضرين في المستقبل، ونحن ملتزمون بالكامل وسنوقّع بالتأكيد".

بدورهما، أكّد كل من زاك براون مدير مكلارين وكلير ويليامز نائب مدير فريق ويليامز أنّ فريقيهما يتواجدان في موقعٍ يُخوّل لهما التوقيع على الاتّفاق الجديد.