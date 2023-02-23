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مرسيدس واثقة من عدم مواجهة أية مشاكل تتعلق بالارتدادات في سيارتها لموسم 2023

أكدت مرسيدس ثقتها في أنها تخلصت تماماً من مشاكل الارتدادات والقفزات التي عانت منها سيارتها في الموسم الماضي للفورمولا واحد، وذلك بعد عدم مواجهة هذه المشاكل خلال اليوم الأول للتجارب الشتوية في البحرين.

مرسيدس واثقة من عدم مواجهة أية مشاكل تتعلق بالارتدادات في سيارتها لموسم 2023

خلال التجارب الشتوية، لا تُعتبر أزمنة اللفات مهمة بحد ذاتها، حيث تركز الفرق على فهم سياراتها وتجربتها على أرض الواقع. حيث كشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن الانطباعات التي تلقاها من سائقه جورج راسل كانت مشجعة.

فقال: "يبدو أن السيارة متوازنة بالشكل الصحيح. لا توجد ارتدادات وذلك أمر جيد، فيما عدا المطبّ الموجود بنهاية المقطع المستقيم".

وتابع: "إنها نقطة انطلاق جيدة. لقد جمعنا الكثير من البيانات لأنه من المهم المقارنة مع العام الماضي وتجربة عدة أمور".

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جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هناك ارتدادات، رد قائلاً: "كلا، لم نرَ أية ارتدادات".

وأكمل: "كان هناك بعض الاهتزاز في المنعطف 12، السريع. لكنها ليست قريبة بأي حال من الأحوال لما كان عليه الوضع العام الماضي".

وأشار وولف إلى أن مرسيدس علمت بشكل مبكر للغاية العام الماضي أنها ستعاني من مشاكل الارتدادات. لكنه أكد أن الفريق يسير بشكل جيد وفق الخطة الموضوعة لهذا الموسم.

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