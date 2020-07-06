مرسيدس واثقة من حل مشاكل علبة التروس التي واجهتها في النمسا

تصدر فالتيري بوتاس سائق مرسيدس لفات السباق الـ 71 لينهي أولاً، بينما احتل زميله هاميلتون المركز الثاني قبل أن يتم إرجاعه إلى الرابع بعد العقوبة التي تلقاها بسبب حادثته مع أليكسندر ألبون.

لكن كلا السائقين تلقيا تحذيرات من الفرق حيال علبة التروس طوال السباق، حيث طلب منهما الفريق البقاء بعيداً عن الحفف الجانبية قدر الإمكان.

وشرح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن المشكلة بدأت في وقت مبكر جداً من عمر السباق، إذ كان يخشى أن تتسبب "بتعطيل فوري" للسيارتين.

ولطالما عانت مرسيدس من موثوقية ضعيفة على حلبة ريد بُل خلال المواسم السابقة، إذ أمام الفريق وقت ضيق لحل المشكلة قبل السباق الثاني.

وعبر وولف عن ثقته بقدرة الفريق على إيجاد الحلّ وتفادي أية مشاكل محتملة في هذا الصدد.

فقال: "لدينا مجموعة رائعة حول سيمون كول لناحية الموثوقية على المسار، وسيقوم مع فريقه بإيجاد حل للمشكلة".

وأكمل: "مما فهمته أن هناك حلاً يمكنه التخفيف من حدة الخطورة. حلبة النمسا تشكل ضغطاً على تلك القطع بالتأكيد، أكثر من جميع الحلبات الأخرى".

وتابع: "لذا، إن وجدنا طريقة لحماية السيارة في السباق التالي، سيكون ذلك جيداً. أعتقد أن لدينا أفكاراً حيال ذلك".

بالمقابل، أشار وولف إلى أن مشاكل الموثوقية تعود إلى الحفف الجانبية في ريد بُل رينغ، والتي اعتاد السائقون على استعمالها عند الخروج من بعض المنعطفات بهدف تحسين أزمنة لفاتهم.

فقال: "الحفف الجانبية هي سبب مشاكل الموثوقية. إنها حلبة رائعة، لكن في حال خرجتَ على الحفف الجانبية بشكل متواصل - الأمر الذي يعتبر من ضمن القوانين - فإنك ستلحق الضرر بجهاز تعليق السيارة".

وأردف: "إنها حلّ دائم للسائق، مدى السرعة الذي تريده وكم ستخرج على الحفف، ومن الواضح أن السائقين بطبيعتهم يودون أقصى سرعة ممكنة".

واختتم: "إن قمتَ بذلك، فإنك تخاطر بإلحاق الضرر بجهاز التعليق، كما أن اهتزازات السيارة قد تسبب في كسره".