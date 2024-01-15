مرسيدس وألبين تحددان موعد الكشف عن سيارتيهما لموسم 2024
حددت كل من مرسيدس وألبين موعد الكشف عن سيارتيها لموسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد.
قررت ألبين الكشف عن سيارتها في 7 فبراير المقبل، وبعد أسبوع ستكشف مرسيدس عن سيارتها الجديدة كذلك، يوم 14 فبراير.
وتستعد مرسيدس لموسم 2024 سيكون حاسماً في سعيها للعودة إلى منافسات الصدارة ضمن حقبة القوانين الجديدة التي هيمنت عليها ريد بُل بالكامل حتى الآن.
ودخلت السهام الفضية الحقبة بتصميم مختلف لجانب سيارتها "الجانب 0" أو "زيرو بود"، لكن ثبُتَ أنه غير مجدٍ حتى أن الفريق قرر التخلي عنه في منتصف موسم 2023 واستبداله بتصميم مستوحى من تصميم سيارة ريد بُل.
وهذا النهج الذي سارت عليه أغلب الفرق خلال الموسم.
وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أكد توتو وولف مدير فريق مرسيدس، أنه لن يستسلم مطلقاً، ولن ينتظر لموسم 2026 كي يبدأ الفريق منافسة ريد بُل.
تصوير: صور موتورسبورت
جورج راسل، مرسيدس وبيير غاسلي، ألبين
من جهتها، تريد ألبين وضع موسم 2023 المخيّب خلفها، والذي شهد رحيل أوتمار زافناور مدير الفريق وكذلك لورون روسي المدير التنفيذي، والتراجع حتى المركز السادس ضمن بطولة المصنعين.
يشار إلى أن ويليامز وساوبر ستكشفان عن سيارتيهما في 5 فبراير، بينما ستكشف أستون مارتن عن سيارتها في 12 فبراير.
سيارة فيراري الجديدة ستظهر للعلن في 13 فبراير، وهذا يترك ريد بُل، ألفا تاوري، هاس ومكلارين، دون تحديد مواعيد الكشف عن سياراتها بعد.
وستنطلق التجارب الشتوية قبل الموسم يوم 21 فبراير على حلبة البحرين الدولية.
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