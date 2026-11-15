فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

مرسيدس وآودي تكشفان مجموعتين خاصتين بالتعاون مع أديداس لجائزة لاس فيغاس الكبرى

أطلقت مرسيدس مجموعتها الخاصة "نيون لايتس"، فيما كشفت آودي عن مجموعتها "أفتر آورز"، وذلك بالتزامن مع جائزة لاس فيغاس الكبرى.

منشور: 15-11-2026

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ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

تتوفر المجموعتان للشراء عبر الموقع الرسمي لشركة أديداس. وتتراوح أسعار المنتجات المعروضة في المتجر الأمريكي للعلامة التجارية بين 30 و200 دولار.

وتتمثل أغلى المنتجات في قطع الملابس الخارجية، إذ يبلغ سعر سترة مرسيدس الخاصة بسباق لاس فيغاس وسترة آودي من طراز بومبر المخصصة للسباق 200 دولار لكل منهما.

وقدمت مرسيدس تشكيلة أوسع من المنتجات ضمن مجموعتها. فإلى جانب السترة، تضمنت المجموعة سترة بغطاء للرأس بسعر 120 دولارًا، وقميصًا بأكمام طويلة بسعر 95 دولارًا، وسروالًا قصيرًا بسعر 60 دولارًا، وقبعة للسائق بسعر 55 دولارًا، وقبعة سباقات بسعر 50 دولارًا، بالإضافة إلى قمصان تراوحت أسعارها بين 40 و45 دولارًا.

أما مجموعة آودي، فتضم قبعة للسائق بسعر 55 دولارًا، وقميصين مختلفين يحملان رسومات بتكلفة 45 دولارًا لكل منهما، إلى جانب حقيبة بسعر 30 دولارًا.

ويصل الفريقان إلى لاس فيغاس وهما يحتلان موقعين مختلفين تمامًا في ترتيب بطولتي العالم.

فقد حسمت مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين لعام 2026 خلال جائزة ساو باولو الكبرى.

أما آودي، التي تخوض موسمها الأول بصفتها فريقًا مصنعيًا بعد استحواذها على ساوبر، فتحتل حاليًا المركز الثامن في بطولة العالم للصانعين برصيد 28 نقطة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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