مرسيدس: هيمنة ريد بُل لن تمنع عودتنا لمنافسات الصدارة في الفورمولا واحد

عاد أليسون إلى منصب المدير التقني لدى مرسيدس العام الماضي بعد تبادل المراكز مع مايك إيليوت، وذلك لمساعدة الفريق في العودة لمنافسات المقدمة.

ورغم أن العلامة الألمانية لم تتمكن من إيقاف زحف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، الذي أحرز اللقب وهيمن بالكامل ليسجل أرقاماً قياسية جديدة، لكن أليسون يبدو متفائلاً.

حيث قال مشيراً إلى التحدي الذي يتبناه الفريق وسط هيمنة ريد بُل: "نعم، قد يقولون أنه غير ممتع، لكنه في الحقيقة ممتع جداً".

وأكمل: "قد لا يكون بنفس متعة الفوز، بالتأكيد، لكن حبّ الرياضة ككلّ موجود دوماً. وذلك يتضمن تحسين نفسك حين لا تقوم بالعمل الكافي".

بالمقابل، أوضح أليسون أن ريد بُل لم تستسلم مطلقاً، بل واصلت التخطيط والعمل على التعافي خلال الحقبة التي كانت تهيمن فيها مرسيدس سابقاً، والأمر نفسه يحصل الآن.

فقال: "أعتقد أن ما يثير الإعجاب حيال هيمنة ريد بُ الحالية، أنهم واصلوا العمل بتفانٍ على أهدافهم ولفترة طويلة".

وأكمل: "إنهم الآن يقطفون ثمار كل ذلك العمل المضني. التواجد في مثل ذلك الموقع ليس بالأمر السيء مطلقاً، طالما أن الفريق ككل واثق من السير في الاتجاه الصحيح لإعادة تأسيس نفسه كقوة ضاربة".

كما اعترف أليسون أن التقدم ليس كبيراً دائماً في الفورمولا واحد، بل قد يستغرق وقتاً طويلاً، لكنه متفائل تماماً.

فقال: "إن الأمور تتقلب على الدوام. آمل أن تكون رحلتنا صعوداً وبمنحى قوي".

واختتم: "سيكون من الممتع محاولة القيادة بأفضل وتيرة لدينا، كي نخوض مجدداً مع منافسينا معاركَ قوية كما كان الحال سابقاً".