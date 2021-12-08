مرسيدس: هيمنة ريد بُل في أبوظبي العام الماضي لا تعني شيئًا لهذا العام

يتوجّه لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن إلى السباق الختامي لموسم 2021 وهما متعادلان في النقاط، حيث أن السائق الذي سيُنهي سباق أبوظبي متقدمًا في الأمام هو من سيحسم اللقب.

وبينما تعود مرسيدس إلى أبوظبي بزخم ثلاثة انتصارات متتالية، فإن ريد بُل تدرك جيّدًا بأنها فرضت سيطرتها على حلبة ياس مارينا قبل 12 شهرًا وحقق فيرشتابن الفوز هناك.

مع ذلك، ترى مرسيدس أن ظروف العام الماضي كانت فريدة ولا تعكس القصة الحقيقية لما سيكون عليه أداء السيارتين حول حلبة ياس مارينا هذا العام.

إذ يعتقد آندرو شوفلين مدير هندسة جانب المسار لدى مرسيدس أن العديد من العوامل قد اجتمعت في العام الماضي لتساهم في تأخّر فريقه خلف ريد بُل التي تمتعت بالأفضلية حينها.

فقال: "كان سباق العام الماضي بعد بضعة أيام من إصابة لويس بفيروس كورونا، ولم يكن بأيّ حال من الأحوال ضمن أفضل حالاته، فليس ذلك أمرًا من السهل تخطّيه".

وأضاف: "كما أن تحليلنا للحدث، والذي نقوم به بعد كل سباق، أشار إلى أننا قمنا فقط باعتماد ضبط خاطئ للإعدادات. كما كانت لدينا إطارات التطوير هناك، وكنا نركز على ذلك الجانب".

وتابع: "من جانب آخر، كنا قد حسمنا البطولة، وقررنا محاولة فهم الإطارات عوضًا عن التركيز على نهاية الأسبوع. وانتهى بنا الأمر غير مستعدين في السباق مع سيارة لم تكن متوازنة على نحوٍ جيّد وأعتقد بأن ذلك هو ما كلّفنا الأداء في نهاية المطاف".

لكن وبينما ستركّز مرسيدس بشكل أكبر على الأداء في سباق هذا العام، إلّا أنّ شوفلين اعترف بأنه ما تزال هنالك بعض علامات الاستفهام الكبيرة بالتوجّه إلى نهاية هذا الأسبوع.

حيث قال: "خضنا العديد من السباقات الجيّدة في أبوظبي، لكننا هذا العام قلقون حيال بعض الأمور غير المعروفة، فهنالك العديد من المناطق الجديدة على المسار، ورأينا كيف يمكن للأداء أن يتأرجح بقوة".

وأكمل: "الحلبات التي ظننا بأننا سنكون تنافسيين عليها، مثل أوستن، لم نكن جيّدين عليها على الإطلاق، ورأينا ريد بُل في المملكة العربية السعودية تُظهر لنا وتيرة جديدة بالكامل على صعيد اللفة الواحدة. لذلك هنالك الكثير للقلق حياله".