مرسيدس: "هوس الفوز" لدى هاميلتون لم يتغير

لم يحرز هاميلتون بطل العالم سبع مرات الفوز بأي سباق منذ جولة السعودية 2021، حيث لم تكن سيارة مرسيدس نداً لسيارة ريد بُل التي هيمنت حتى الآن على حقبة المؤثرات الأرضية الحالية في البطولة.

لكن يبدو أن مستوى الثقة ضمن صفوف مرسيدس مرتفع حيال مقاتلتها الجديدة لموسم 2024، مع تفاؤل بأن مشاكلها قد حُلت أخيراً.

ورغم وجود بعض الشكوك حيال امتلاك هاميلتون ما يكفي من الحوافز لمواصلة تحقيق النجاحات بعد الفترة الصعبة المنصرمة، لكن ليس لدى جايمس أليسون المدير التقني لدى الفريق أي شكّ بتعطش البريطاني.

حيث قال: "أعتقد أنه من الصعب أن تجد أي سائق حالي لا يمتلك حوافز كافية".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك طبيعي بالنسبة لهم. وبشكل عام، كلما حقق السائق النجاحات، كلما ازداد هوسه بالفوز".

وأردف: "في حالة لويس، ذلك جزء من طبيعته، لا شكّ على الإطلاق بحافزه الذي يدفعه للعودة إلى سكة الانتصارات. لكن إن كان بوسعه ذلك أم لا، فالمسألة تتعلق بما يمتلكه من أدوات (سيارة). لكن قدرته تلك لطالما كانت موجودة".

بالمقابل، أوضح أليسون أنه ليس بوسع هاميلتون وزميله جورج راسل القيام بالكثير خلال العطلة الشتوية فيما يتعلق بتطوير المقاتلة الجديدة.

إلا أنهما سيصبحان قادرين على ذلك حالما ينتهي العمل عليها، وتبدأ الاختبارات.

فقال: "عمل السائقين خلال الفترة الشتوية يتمحور حول اهتمامهما باللياقة البدنية، وضمان استعدادهما الذهني والبقاء على اتصال معنا".

وأكمل: "حالما تخرج السيارة ويجلسان على متنها، حينها فإن المترجم بيننا وبينها هو السائق، ويصبح لآرائهما الكثير من القيمة".