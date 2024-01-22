اشترك
فورمولا 1
أخبار

مرسيدس: "هوس الفوز" لدى هاميلتون لم يتغير

لا يوجد أي شكّ لدى فريق مرسيدس بأن "هوس الفوز" لدى سائقها لويس هاميلتون قد تغير، رغم الموسمين الصعبين الذين خاضتهما السهام الفضية مؤخراً في الفورمولا واحد.

Updated
لويس هاميلتون، مرسيدس

لم يحرز هاميلتون بطل العالم سبع مرات الفوز بأي سباق منذ جولة السعودية 2021، حيث لم تكن سيارة مرسيدس نداً لسيارة ريد بُل التي هيمنت حتى الآن على حقبة المؤثرات الأرضية الحالية في البطولة.

لكن يبدو أن مستوى الثقة ضمن صفوف مرسيدس مرتفع حيال مقاتلتها الجديدة لموسم 2024، مع تفاؤل بأن مشاكلها قد حُلت أخيراً.

ورغم وجود بعض الشكوك حيال امتلاك هاميلتون ما يكفي من الحوافز لمواصلة تحقيق النجاحات بعد الفترة الصعبة المنصرمة، لكن ليس لدى جايمس أليسون المدير التقني لدى الفريق أي شكّ بتعطش البريطاني.

حيث قال: "أعتقد أنه من الصعب أن تجد أي سائق حالي لا يمتلك حوافز كافية".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك طبيعي بالنسبة لهم. وبشكل عام، كلما حقق السائق النجاحات، كلما ازداد هوسه بالفوز".

وأردف: "في حالة لويس، ذلك جزء من طبيعته، لا شكّ على الإطلاق بحافزه الذي يدفعه للعودة إلى سكة الانتصارات. لكن إن كان بوسعه ذلك أم لا، فالمسألة تتعلق بما يمتلكه من أدوات (سيارة). لكن قدرته تلك لطالما كانت موجودة".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أوضح أليسون أنه ليس بوسع هاميلتون وزميله جورج راسل القيام بالكثير خلال العطلة الشتوية فيما يتعلق بتطوير المقاتلة الجديدة. 

إلا أنهما سيصبحان قادرين على ذلك حالما ينتهي العمل عليها، وتبدأ الاختبارات.

فقال: "عمل السائقين خلال الفترة الشتوية يتمحور حول اهتمامهما باللياقة البدنية، وضمان استعدادهما الذهني والبقاء على اتصال معنا".

وأكمل: "حالما تخرج السيارة ويجلسان على متنها، حينها فإن المترجم بيننا وبينها هو السائق، ويصبح لآرائهما الكثير من القيمة".

المشاركات
التعليقات
المقال السابق التعاون بين فورد وريد بُل "يسير وفق المسار" المخطط له والمدراء يشبّهونه بحقبة السبعينات
المقال التالي نوريس سائق مكلارين في شراكة مع "ليني" نجم منصة "يوتيوب"
لويس هاميلتون
More from
لويس هاميلتون
مرسيدس 2024 تبدو كسيارة حقيقية للمرة الأولى منذ عامين

مرسيدس 2024 تبدو كسيارة حقيقية للمرة الأولى منذ عامين

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

مرسيدس 2024 تبدو كسيارة حقيقية للمرة الأولى منذ عامين مرسيدس 2024 تبدو كسيارة حقيقية للمرة الأولى منذ عامين

راسل: سيارة مرسيدس 2024 لم تُصمم باستعجال مثل الموسم الماضي

راسل: سيارة مرسيدس 2024 لم تُصمم باستعجال مثل الموسم الماضي

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

راسل: سيارة مرسيدس 2024 لم تُصمم باستعجال مثل الموسم الماضي راسل: سيارة مرسيدس 2024 لم تُصمم باستعجال مثل الموسم الماضي

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

مرسيدس
More from
مرسيدس
مرسيدس تكشف إحدى النواحي التي تم فيها تحسين سيارة 2024

مرسيدس تكشف إحدى النواحي التي تم فيها تحسين سيارة 2024

فورمولا 1

مرسيدس تكشف إحدى النواحي التي تم فيها تحسين سيارة 2024 مرسيدس تكشف إحدى النواحي التي تم فيها تحسين سيارة 2024

مرسيدس تطرح رأيها حيال التحالف بين ريد بُل وألفا تاوري في الفورمولا واحد

مرسيدس تطرح رأيها حيال التحالف بين ريد بُل وألفا تاوري في الفورمولا واحد

فورمولا 1

مرسيدس تطرح رأيها حيال التحالف بين ريد بُل وألفا تاوري في الفورمولا واحد مرسيدس تطرح رأيها حيال التحالف بين ريد بُل وألفا تاوري في الفورمولا واحد

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

عجاج يبرم صفقة كبيرة جديدة وسط توجه سعودي واضح نحو منافسات المحركات الكهربائية 

عجاج يبرم صفقة كبيرة جديدة وسط توجه سعودي واضح نحو منافسات المحركات الكهربائية 

Misc سلاسل متعددة
أخبار

عجاج يبرم صفقة كبيرة جديدة وسط توجه سعودي واضح نحو منافسات المحركات الكهربائية  عجاج يبرم صفقة كبيرة جديدة وسط توجه سعودي واضح نحو منافسات المحركات الكهربائية 

دومينيكالي: صفقة مدريد لا تعني أن برشلونة باتت دون مستقبل

دومينيكالي: صفقة مدريد لا تعني أن برشلونة باتت دون مستقبل

F1 فورمولا 1

دومينيكالي: صفقة مدريد لا تعني أن برشلونة باتت دون مستقبل دومينيكالي: صفقة مدريد لا تعني أن برشلونة باتت دون مستقبل

مدينة مدريد ستستضيف جائزة إسبانيا الكبرى بدءاً من 2026

مدينة مدريد ستستضيف جائزة إسبانيا الكبرى بدءاً من 2026

F1 فورمولا 1

مدينة مدريد ستستضيف جائزة إسبانيا الكبرى بدءاً من 2026 مدينة مدريد ستستضيف جائزة إسبانيا الكبرى بدءاً من 2026

كوماتسو: لدى جين هاس الحق في الشعور "بالإحراج" من نتائج الفريق في الفورمولا واحد

كوماتسو: لدى جين هاس الحق في الشعور "بالإحراج" من نتائج الفريق في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
الكشف عن كسوة سيارة مكلارين

كوماتسو: لدى جين هاس الحق في الشعور "بالإحراج" من نتائج الفريق في الفورمولا واحد كوماتسو: لدى جين هاس الحق في الشعور "بالإحراج" من نتائج الفريق في الفورمولا واحد

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك