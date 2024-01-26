مرسيدس: هناك الكثير من الأفكار "الممكنة" ضمن حقبة المؤثرات الأرضية الحالية
يعتقد جايمس أليسون المدير التقني لدى مرسيدس بأنه ما تزال هناك الكثير من الأفكار الممكن استخلاصها وتنفيذها خلال الحقبة الحالية من قوانين المؤثرات الأرضية.
مع مرور موسمين ضمن حقبة القوانين التقنية الجديدة، فإن التوقعات تشير إلى تقارب أكبر في التصاميم حيث يحاول منافسو ريد بُل إيقافها من تحقيق ثالث لقب مزدوج على التوالي.
ومع محاولات الفرق استلهام تصاميم جوانب سياراتها من تصميم ريد بُل، من المتوقع أن تكون سيارات 2024 متشابهة في شكلها أكثر من أي وقت مضى.
ويرى أليسون أنه ما تزال هناك الكثير من الأفكار والنواحي غير المستكشفة بعد لتحسين المستوى التنافسي.
حيث قال: "أعتقد أن أغلب الفرق ستحاول السير ضمن اتجاهات متماثلة. لكن هذا لا يعني أنه لا توجد مساحة للإبداع".
وأكمل: "هذه السيارات، وذلك ليس سراً، تعمل حين تكون قريبة جداً من الأرض وهذه هي نقطة اكتسابها أفضل تأدياتها".
وأضاف: "لكن لدينا قوانين تنظم ذلك، بالتالي علينا وضع السيارة في مكان فوق سطح المسار مناسبة من الناحية القانونية، مع ضمان تأمين أقصى قدر متاح من الارتكازية".
وأردف: "ما زال هناك الكثير من الأفكار الممكنة!".
وجاءت تعليقات أليسون لتتوافق مع تلك التي أدلى بها مدراء الفرق الآخرون.
حيث كان مات هارمان المدير التقني لدى ألبين قد صرّح بأن الفريق يدرك نقاط قوة ريد بُل ويتفهم نقاط قوة سيارته كذلك والسيارات الأخرى. وبالتالي تقع عليهم مهمة انتقاء ما يتناسب مع التوجه التطويري وتنفيذه لرفع مستويات الأداء.
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