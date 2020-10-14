مرسيدس: هاميلتون "انتزع زمام" سباق جائزة إيفل الكبرى

تواجد هاميلتون في المركز الثاني خلف زميله بوتاس خلال اللفات الافتتاحية على حلبة نوربورغرينغ، بينما كان ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل قريبًا في المركز الثالث، وذلك حتّى أغلق الفنلندي مكابحه بشكل قوي بالتوجّه للمنعطف الأوّل من اللفة 13.

وإثر ذلك الخطأ تسطّح الإطار الأمامي الأيمن ولم يكن أمام بوتاس سوى التوقّف في نهاية هذه اللفة وبشكل مبكّر للغاية عمّا كان مخططًا. ولم تتوقّف درامته عند هذا، حيث انسحب الفنلندي لاحقًا بسبب مشكلة في وحدة الطاقة.

في المقابل، أجرى هاميلتون توقفيه خلال فترتي سيارة الأمان - الافتراضية والكاملة - كما كان قادرًا على البقاء بعيدًا أمام فيرشتاين حتّى عبوره العلم الشطرنجي أولًا وتسجيل فوزه رقم 91 الذي عادل به رقم الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر.

"باتت مهمة هاميلتون أسهل بكل تأكيد بسبب توقّف فالتيري المبكّر" قال شوفلين.

وأضاف: "خلال تلك الفترة الأولى، لم يكن واضحًا بأنّ ذلك السباق يتشكّل ليكون مباشرًا بالنسبة للويس، كذلك لأنّ ماكس لم يكن بعيدًا للغاية في الخلف".

وتابع: "في ذلك الوقت، أغلق فالتيري مكابحه بقوة، ولم نكن قريبين من توقفاتنا المخططة، لكن وبمجرد حدوث ذلك لم يكن أمامنا خيار سوى القيام بتوقف مبكر، حيث رأيتم حينها كيف انتزع لويس زمام السباق".

وأكمل: "كل القرارات التي اتخذناها كانت جرّاء سيارة الأمان الافتراضية، وكذلك سيارة الأمان التي دخلت في المرحلة الأخيرة. كان هنالك الكثير من التفكير حول تلك اللفات الأخيرة، وإذا ما كنا سنواصل حتى النهاية مع الإطارات أو سنجعله سباقًا بتوقفين".

وأردف: "لكن ولأن لويس تمكّن من بناء ذلك الفارق مع ماكس، لم نكن لنبدأ نحن بتحريك الأمور، حيث انتظرناهم فقط ليتخذوا القرار، وعندها كنا لنغطيهم".

كما أشار شوفلين إلى أنّ الفريق لم يكن قلقًا حيال الافتقار للمعلومات حول الإطارات بالنظر إلى قلة التجارب التي تم خوضها بعد إلغاء التجارب الحرة ليوم الجمعة.

فقال: "لا تشعر بقلق زائد كونك تعلم أنّ الجميع في ذات القارب. قد يضطرّك ذلك لتغيير وضع التشغيل لديك بعض الشيء، حيث يتعيّن عليك استخدام المعلومات المتاحة والبدء في بناء بياناتك والإعدادات خلال مُضي السباق".

من جهة أخرى، أوضح شوفلين أنّ انسحاب بوتاس بسبب فقد الطاقة على محرّكه كان إثر مشكلة متعلقة بأنظمة التحكّم الإلكترونية.

حيث قال: "يبدو بأنّها كانت مشكلة في أنظمة التحكّم الإلكترونية لوحدة الطاقة. لكنّنا ما نزال نتقصّى في الوقت الحالي. لا يبدو بأنّها مشكلة متعلقة بالعتاد نفسه".