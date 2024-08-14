مرسيدس: هاميلتون استفاد أكثر من مكاسب سيارة دبليو15

يعتقد فريق مرسيدس أن سائقه لويس هاميلتون حقق استفادة أكبر من زميله جورج راسل لناحية المكاسب التي أحرزتها السهام الفضية مع سيارة دبليو15 لهذ الموسم.

عانى الصانع الألماني من بداية صعبة لموسم 2024، حيث لم تتمتع السيارة بأداء ثابت وعانت من نطاق أداء ضيق للغاية.

مع ذلك، وبينما تمكن الفريق من فك شفرة الأداء على سيارته واستخلاص قدراتها، تقدمت مرسيدس إلى المنافسة في الصدارة وفازت بثلاثة من السباقات الأربعة الأخيرة.

وقد تزامنت تلك القفزة في أداء السيارة مع عودة قدرة هاميلتون على استخلاص وتيرة أكبر منها، وذلك بعدما عانى بالمقارنة مع راسل في المراحل الأولى من الموسم.

إذ يرى آندرو شوفلين مدير هندسة جانب المسار لدى مرسيدس بأن أداء هاميلتون الآن أفضل بكثير لأنه هو تحديدًا من كان يعاني مع خصائص السيارة في البداية.

حيث قال: "في البداية، أعتقد بأن لويس هو من وجد صعوبة في التعامل مع السيارة. كنا نقوم بتغييرات صغيرة في المراحل الأولى، لكننا واجهنا فقدًا مفاجئًا في التوازن وكنا نعاني بالفعل".

وأضاف: "لذلك من المنصف القول بأن لويس كان يجد صعوبة مع الإعدادات أكثر من جورج في السباقات الأولى".

وتابع: "لكن بمجرد أن وصلنا بالسيارة إلى نافذة الأداء المطلوبة، ومهما اختلف أسلوب قيادة سائقينا، فقد استفاد كل منهما بشكل جيد من هذا التقدم".

وأكمل: "كان الوضع محبطًا للغاية في بداية الموسم، لأننا كنا ننهي في المراكز الخامس، السادس أو السابع، وأحيانًا كنا نتقدم 3 مراكز بعشر ثانية إضافي فقط، لذلك يمكن القول بأننا أحرزنا تقدمًا، ولهذا بتنا قادرين الآن على المنافسة على منصات التتويج".