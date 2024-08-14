مرسيدس: هاميلتون استفاد أكثر من مكاسب سيارة دبليو15
ترى مرسيدس أن التقدم الذي حققه لويس هاميلتون مع سيارة دبليو15 كان أسرع من زميله لأنه من كان يعاني أكثر في بداية الموسم.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
يعتقد فريق مرسيدس أن سائقه لويس هاميلتون حقق استفادة أكبر من زميله جورج راسل لناحية المكاسب التي أحرزتها السهام الفضية مع سيارة دبليو15 لهذ الموسم.
عانى الصانع الألماني من بداية صعبة لموسم 2024، حيث لم تتمتع السيارة بأداء ثابت وعانت من نطاق أداء ضيق للغاية.
مع ذلك، وبينما تمكن الفريق من فك شفرة الأداء على سيارته واستخلاص قدراتها، تقدمت مرسيدس إلى المنافسة في الصدارة وفازت بثلاثة من السباقات الأربعة الأخيرة.
وقد تزامنت تلك القفزة في أداء السيارة مع عودة قدرة هاميلتون على استخلاص وتيرة أكبر منها، وذلك بعدما عانى بالمقارنة مع راسل في المراحل الأولى من الموسم.
إذ يرى آندرو شوفلين مدير هندسة جانب المسار لدى مرسيدس بأن أداء هاميلتون الآن أفضل بكثير لأنه هو تحديدًا من كان يعاني مع خصائص السيارة في البداية.
حيث قال: "في البداية، أعتقد بأن لويس هو من وجد صعوبة في التعامل مع السيارة. كنا نقوم بتغييرات صغيرة في المراحل الأولى، لكننا واجهنا فقدًا مفاجئًا في التوازن وكنا نعاني بالفعل".
وأضاف: "لذلك من المنصف القول بأن لويس كان يجد صعوبة مع الإعدادات أكثر من جورج في السباقات الأولى".
وتابع: "لكن بمجرد أن وصلنا بالسيارة إلى نافذة الأداء المطلوبة، ومهما اختلف أسلوب قيادة سائقينا، فقد استفاد كل منهما بشكل جيد من هذا التقدم".
وأكمل: "كان الوضع محبطًا للغاية في بداية الموسم، لأننا كنا ننهي في المراكز الخامس، السادس أو السابع، وأحيانًا كنا نتقدم 3 مراكز بعشر ثانية إضافي فقط، لذلك يمكن القول بأننا أحرزنا تقدمًا، ولهذا بتنا قادرين الآن على المنافسة على منصات التتويج".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
مرسيدس تفصح عن هدفها الجديد لبقية موسم 2024 في الفورمولا واحد
روزبرغ يقارن أنتونيللي بفيرستابن
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
كلاركسون: مكلارين ومرسيدس تساعدان فيرستابن على تحقيق اللقب
هاميلتون واثق تمامًا من تنافسية مرسيدس في النصف الثاني من الموسم
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
ألبين تُخطّط لجلب "تحديثٍ كبير" ليكون قاعدة سيارة 2025
مرسيدس تفصح عن هدفها الجديد لبقية موسم 2024 في الفورمولا واحد
فيلنوف: فيرستابن لن يرتاح مع أي فريق آخر سوى ريد بُل
مكلارين تكشف ترتيب الأهمية بين سائقيها
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات