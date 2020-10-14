مرسيدس: نظام "داس" لم يُغيّر قواعد اللعبة" خلال الأجواء الباردة في نوربورغرينغ

واجهت فرق الفورمولا واحد أحد أبرد السباقات في التاريخ الحديث في ظلّ عدم تجاوز درجة حرارة الهواء مستوى 8 درجات مئويّة، بينما بلغت أقصى حرارة لسطح المسار 17 درجة مئويّة فقط.

وتسبّب ذلك في معاناة السائقين لرفع حرارة إطاراتهم في المراحل المبكّرة من السباق ومن ثمّ خلال فترة سيارة أمان مطوّلة لاحقًا.

وطلب لويس هاميلتون سائق مرسيدس خروج سيارة الأمان من أجل منع انخفاض حرارة الإطارات بشكلٍ كبير، كما تقدّم ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بطلبٍ مماثل.

واستفادت مرسيدس من نظام "داس" على سيارتيها خلال هذا العام من أجل المساعدة على تحمية الإطارات، وذلك بعد تقديمها لهذا الابتكار خلال التجارب الشتويّة.

لكنّ وولف قال أنّ نظام "داس" لم يلعب دورًا جوهريًا في منع معاناة هاميلتون من انخفاضٍ حاد في درجة حرارة إطاراته.

وقال النمساوي: "كان بوسعكم رؤية تمتّع ريد بُل، وتحديدًا فيرشتابن، بمقطعٍ أوّل جيّد جدًا".

وأضاف: "لذا فإنّ تحميتهم للإطارات كانت أفضل منّا، لكنّنا كسبنا زمنًا أفضل على مدار اللفّة بأكملها".

وأردف: "ساعد نظام داس قليلًا، لكنّه لم يُغيّر قواعد اللعبة، ليس بمثابة الرصاصة السحريّة التي تعتقدونها".

ثمّ تابع: "لكنّه أداة جيّدةٌ للإبقاء على بعض الحرارة الإضافيّة في الإطارَين الأماميين".

وكان هاميلتون قادرًا على تحقيق انتصاره الـ 91 في ألمانيا، لكنّه كشف لاحقًا أنّه عانى للحفاظ على الفارق مع فيرشتابن بعد كلٍ من توقّفيه بسبب برودة الأحوال الجويّة.

وقال البريطاني :"كان السباق صعبًا جدًا في هذه الأجواء الباردة، خاصة إعادة الانطلاقة".

وأضاف: "لم تعمل الإطارات من جانبي، خاصة بعد وقفات الصيانة. كان لديّ فارقٌ جيّدٌ مع ماكس، لكنّه كاد أن يطيح بي، كان يلحق بي وكنت أعاني كثيرًا على الإطارات الجديدة".

وأكمل: "ومن ثمّ دخلت سيارة الأمان، ولا أعلم سبب سيرها ببطء شديد، لكن ربّما لأنّه كان على الجميع اللحاق بها من الخلف".