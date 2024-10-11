مرسيدس: "نريد كتابة قصة نجاح جديدة مع أنتونيللي"
يرغب توتو وولف مدير فريق مرسيدس في كتابة قصة نجاح مع سائقه الجديد في الفورمولا 1 لموسم 2025 أندريا كيمي أنتونيللي، كما فعل مع لويس هاميلتون.
أندريا كيمي انتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
سيحل السائق الناشئ لدى مرسيدس، كيمي أنتونيللي، محل لويس هاميلتون في عام 2025.
وذكر وولف مدير الفريق مؤخراً أنه لم يستغرق سوى "خمس دقائق" لاختيار أنتونيللي كبديل لهاميلتون بعد معرفته بقرار الأخير المغادرة.
وبعد نجاح هاميلتون مع مرسيدس، يأمل وولف أن يسير أنتونيللي على خطى بطل العالم سبع مرات.
حيث قال في تصريح لمجلة Autosprint: "أكثر مسيرة ألهمتني، كانت مسيرة هاميلتون".
وأكمل: "في الواقع، في زمن هاميلتون، كان بإمكانك اختبار السائقين الجدد بشكل أفضل مما هو متاح الآن".
وأردف: "قال لي رون (دينيس) في ذلك الوقت أن هاميلتون بحاجة إلى التروي للتأقلم مع الفورمولا 1، لأن فرناندو ألونسو كان أيضاً في فريق مكلارين".
وأضاف: "لكن ذلك لم يحدث، فقد كان لويس تنافسياً وناجحاً مباشرة".
واسترسل: "أعتقد أنه مع التحضيرات الحالية، سيكون كيمي قادراً على المنافسة منذ لحظة قيادته سيارتنا".
واستكمل: "لكن الفورمولا 1 الآن مختلفة تماماً عما كانت عليه عندما انضم هاميلتون. هناك العديد من الأبعاد والجوانب الإضافية مقارنة بالماضي".
وتابع: "هناك أيضاً المزيد من الضغوطات مع تواجد قنوات التواصل الاجتماعي. لذلك أعتقد أنه من المهم أن نحافظ على سير الأمور في الاتجاه الصحيح، وأن نلتزم بأولوياتنا ونتجنب الأمور غير الضرورية".
واختتم قائلاً: "هدفنا هو كتابة قصة نجاح جديدة مع أنتونيللي، مثلما فعلنا مع هاميلتون".
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