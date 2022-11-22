مرسيدس: موسم 2022 "أقل إيلاماً" من الخسارة في سباق أبوظبي الختامي 2021

موسم 2022 هو الأول منذ 2013، الذي لا تحقق فيه السهام الفضية أياً من لقبَي البطولة.

لكن وبينما كان الموسم الحالي بعيداً تماماً عن طموحات العلامة الألمانية خاصة مع السيارة التي واجهت الكثير من المشاكل، يرى وولف أنه كان أسهل بكثير من الطريقة التي خسر بها سائقه لويس هاميلتون لقب السائقين الموسم الماضي.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال أيّ الموسمين أكثر إيلاماً، أجاب وولف: "العام الماضي من دون أي شك! لأننا كنا أقوياء حينها. الطريقة التي انتهى بها الموسم، الثواني الحاسمة تلك!".

وأكمل: "ما حصل كان خارج إرادتنا. تلك كانت المرة الأولى لي التي أخسر فيها القدرة على التحكم منذ شبابي. وبالنظر إلى المسألة بحيادية وعدل، ذلك كان مخالفاً تماماً لمبادئي".

ويرى وولف أنه كان من الأسهل تقبل عدم سير الأمور وفق ما هو مخطط لها هذا الموسم، لأن ضعف الأداء يقع بالكامل على كاهل الفريق.

فقال: "لم يمثل هذا الموسم قمة أداء لنا، من الناحية المعنوية، كنا نعلم أن السيارة ليست جيدة بما فيه الكفاية".

وأكمل: "لقد فهمنا الوضع. كنا نزيح الطبقات واحدةً تلو الأخرى للوصول إلى حل المشكلة".

وتابع: "من ثم بدأنا العمل على السيارة ولم نكن قادرين على تقديم الأداء المرغوب. حاولنا الكثير، وفي سباق مثل أبوظبي، كنا نعلم أننا نحاول الخروج بأقل الخسائر".

وأردف: "كل ذلك كان مسؤوليتنا وخطأنا. أما ما حصل في أبوظبي الموسم الماضي لم يكن خطأنا".

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, attends the Press Conference Photo by: Gareth Harford / Motorsport Images

وبعد انسحابه من سباق أبوظبي، فشل هاميلتون في الفوز بسباق طوال الموسم، وهي أول مرة له طوال مشاركاته في الفورمولا واحد والتي تعود إلى 2007.

بينما نجح زميله جورج راسل بالفوز بسباق والتفوق عليه بعدد النقاط، لكن وولف يرى أن أعظم إنجازات هاميلتون هذا الموسم كانت خارج الحلبة.

فقال: "أعتقد أنه قدم أداء جيداً جداً هذا الموسم. من المتوقع لبطل عالم سُلب منه اللقب أن يعود بقوة ويحطم الجميع، لكننا لم نمنحه السيارة القادرة بما يكفي على ذلك".

وتابع: "الرقم القياسي لسلسلة الانتصارات، لا أعتقد أنه يهمّ كثيراً. الأمر الأهم يتمحور حول مساعدته لتحقيق النجاح في الموسم المقبل".

وأكمل: "العلاقة مع جورج كانت جيدة حقاً، لقد عملا معاً على تطوير السيارة".

وتابع: "بالنسبة لي، أعرف هاميلتون منذ عشر سنوات على الصعيد الشخصي والإنساني، إنه استثنائي. استثنائي للغاية، وهذا أفضل من جميع تأدياته على الحلبات. بالنسبة لي، الذهنية التي كان يتمتع بها هذا الموسم، مذهلة".