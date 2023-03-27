مرسيدس: من غير المنطقي التفكير بهزيمة ريد بُل هذا الموسم

بدأت ريد بُل الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة عبر الهيمنة بشكل كامل على أول سباقين حتى الآن.

وبينما قللت العلامة النمساوية من إمكانية مواصلة فرض سيطرتها على بقية الموسم، لكن المنافسين يتوقعون ذلك على المدى القصير على الأقل.

بالنسبة إلى مرسيدس، فقد بدأت الموسم بشكل محبط، حيث تقبّلت فكرة حاجتها إلى عدة أشهر قبل أن تبدأ الاقتراب من موقع ريد بُل.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان من المنطقي إغلاق الفارق الكبير خلف ريد بُل هذا الموسم، رد توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "لم نكمل سوى سباقين حتى الآن، لكن هل من المنطقي تحقيق ذلك بوجود هذا الفارق؟ كلا، ليس منطقياً".

وأكمل: "لكننا سنواصل تقديم أفضل ما بوسعنا للخروج بأفضل النتائج. نجحنا بالتعويض العام الماضي".

وأردف: "في النهاية فزنا بسباق واقتربنا منهم، أعتقد أننا قادرون على أخذ ذلك كمصدر للإلهام".

وتخطط مرسيدس لإدخال تغييرات كبيرة على سيارتها هذا الموسم لتبتعد عن تصميم جانب السيارة الحالي حيث من المقرر أن تصل أول حزمة تحديثات كبيرة بحلول جولة إيمولا، مع المزيد من التحديثات في وقت آخر من الموسم.

وألمح وولف إلى أن مرسيدس بحاجة إلى عام كامل قبل أن تتمكن من تقديم حزمة قادرة على منافسة ريد بُل.