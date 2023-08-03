مرسيدس: من حق فيرستابن "السخرية" وسط هيمنته الحالية في الفورمولا واحد
قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه من حق ماكس فيرستابن إدلاء "بعض تعليقات السخرية" وسط مستواه المرتفع للغاية في الفورمولا واحد حالياً.
بسط فيرستابن هيمنة مطلقة في سباق بلجيكا، حيث تبادل المزاح ببعض السخرية مع فريقه ريد بُل حول إمكانية وقفة صيانة إضافية يتمرّن خلالها الفريق، نظراً لامتلاكه فارقاً كبيراً في الصدارة.
لكن كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل، شرح لاحقاً بأنه رفض هذه الفكرة لأنه لم يرغب بأية مخاطر غير محسوبة.
ودفعت تعليقات فيرستابن تلك، البعض للإشارة إلى أن تصرفات فيرستابن تحمل بعض العنجهية، بعد أن فاز في 9 من أصل 12 سباقاً حتى الآن هذا الموسم.
لكن بالنسبة إلى مرسيدس فإن تصرفات فيرستابن ليست خارجة عن المألوف.
حيث قال وولف: "لديه كامل الحق في التعليق ببعض السخرية. فهو يتقدم على الجميع بمراحل وبقدراته، ولا شيء يمكننا قوله غير ذلك. نحن مضطرون لمشاهدة ذلك حتى وإن كان مزعجاً".
ورغم محاولات الجميع الاقتراب من ريد بُل، لكن وولف يرى أن المعركة مع فيرستابن مختلفة نظراً لتفوقه الكبير على زميله سيرجيو بيريز، حيث يتفوق الهولندي على الجميع بمراحل.
فقال: "علينا إخراج ماكس من المعادلة. حيث نسعى لمنافسة سيارة ريد بُل الثانية".
وأكمل: "كنا لنشهد موسماً رائعاً ومنافسات متقاربة (من دون فيرستابن)، لكن عقارب الساعة لا تكذب. هناك سائق واحد وسيارة واحدة فوق الجميع. ولا خيار أمامنا سوى المحاولة".
ورغم الفارق الكبير الذي أنهى به فيرستابن سباق بلجيكا، أكد وولف أن سيارة مرسيدس في حال أفضل مما كانت عليه العام الفائت.
فقال: "نشعر أننا حققنا خطوة للأمام، لكن لديك سائق حقق خطوة أخرى للأمام بالمقابل. علينا السعي لتغيير هذا الوضع".
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