مرسيدس: من المبكر للغاية التخلّي عن تطوير سيارة "دبليو13"

أشار لويس هاميلتون بعد التجارب الحرة الصعبة يوم الجمعة في كندا - حيث اختبر أرضية تجريبية ومن ثم إعدادات متطرفة لم تفلح - إلى أنه لا شيء تفعله مرسيدس يحسّن من سيارة "دبليو13".

كما أشار إلى أنه من الأفضل للفريق معرفة ما هو ضروري القيام به لضمان أن تكون سيارة العام المُقبل "دبليو14" أكثر تنافسية بكثير.

فقال: "يبدو وكأن السيارة تصبح أسوأ، أو كأنها تنزعج أكثر وأكثر كلما حاولنا تحسينها. أعتقد بأن تلك هي سيارتنا لهذا العام وهكذا هو الوضع. علينا أن نعمل بجد لبناء سيارة أفضل للعام المُقبل".

لكن وفي حين يأمُل هاميلتون ضمان مرسيدس أن تحقق سيارة 2023 خطوة إلى الأمام، لكنّ وولف يرى بأن مهندسيه ومصمميه ما يزالون بحاجة لمزيد من الإجابات حول سيارة هذا العام لفهم ما هم بحاجة لتغييره.

حيث قال: "أعتقد أنه بوسعك البدء في النظر إلى سيارة دبليو14 فقط عندما تكون في الواقع قد فهمت ما أنت بحاجة لتغييره على سيارة دبليو13".

وأضاف: "السيارة ليست في موقع رائع وأرى أننا بحاجة لاستغلال السباقات المتبقية، حصة بحصة واختبار باختبار. لكننا للأسف لا نملك أيامًا كافية لإيجاد حلول".

وتابع: "نفتقر للوتيرة، بعيدًا عن مشكلة الارتدادات. لن نتقدم واقعيًا لنفوز بالبطولة بفارق كبير. لذلك ربما تأمين المركز الثالث هو ما نحن بحاجة لفعله في تلك المرحلة لنرى ما سنتعلمه".

في المقابل، يرى وولف أن موقع مرسيدس في البطولة وتواجدها وحيدة كثالث أسرع سيارة يعني انفتاحها أكثر على المغامرة مع الاستراتيجية خلال السباقات، ولهذا فإنه دعم تمامًا قرار جورج راسل بالانتقال إلى الإطارات الملساء في القسم الثالث من تصفيات كندا المبللة، بالرُغم من أن ذلك كلف السائق البريطاني مركزًا متقدمًا على شبكة الانطلاق بعد انزلاقه وتراجعه في الترتيب.

فقال: "لسنا ضمن المنافسة على البطولة، لذلك تلك هي اللحظة التي يمكننا فيها المخاطرة وأنا أدعم ذلك وأدعم القرارات الجريئة. وهذا ما قمنا به وكانت لتكون لحظة بطولية. لم تكن كذلك، ولكن أعتقد أن عليك الإقدام على مثل هذه القرارات عندما تكون في هذا الموقع".