مرسيدس: من المبكّر للغاية الالتزام بدرب تطوير سيارة الفورمولا واحد

تقدّم جورج راسل على زميله لويس هاميلتون خلال التجارب الحرّة الثانية في برشلونة حيث احتلا المركزين الثاني والثالث تواليًا بفارقٍ طفيفٍ عن المتصدّر شارل لوكلير.

وفي حين أنّ راسل تصدّر التجارب الحرّة الثانية في ميامي، إلّا أنّ وتيرة مرسيدس تراجعت في التصفيات والسباق بعد أن أدّت بعض التغييرات في الإعدادات إلى معاناة الفريق من الارتدادات مجدّدًا.

وحصلت سيارة "دبليو13" على المزيد من التحديثات في إسبانيا على الصفيحة الجانبيّة للجناح الأمامي، وحافة الأرضيّة والهيكل لتوليد آخر التحسينات على التيارات الهوائيّة والارتكازيّة.

وبخلاف الأزمنة السريعة، فقد قدّم راسل وهاميلتون وتيرة سباقٍ قويّة على إطارات "ميديوم" في محاكاة السباق وكان معدّل أزمنتهما أسرع من معدّل أزمنة متصدّر البطولة لوكلير.

وفي حين أنّ مايك إليوت المدير التقنيّ للفريق حافظ على حذره بالنظر إلى ما حدث في ميامي، إلّا أنّه قال: "شعرنا كما لو أنّنا حقّقنا خطوة جيّدة إلى الأمام".

وأضاف: "تبدو السيارة هادئة أكثر، قامت بما كنّا ننتظره منها. أكملنا بعض العمل لفهم نأثير الارتدادات، وتحديد كيفيّة الخفض منه".

وأكمل: "كنّا قادرين على تشغيل السيارة في موقعٍ أقرب بكثيرٍ ممّا نريده بشكلٍ مثالي بعد هذه التحديثات. لذا هناك قدرٌ كبيرٌ من الارتكازيّة الإضافيّة. يبدو سائقانا سعيدين أكثر الآن".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" كان مرسيدس قد حصلت على سببٍ كافٍ للالتزام بوجهة تصميميّة واحدة، قال إليوت: "أعتقد بأنّ الوقت لا يزال مبكّرًا لتحديد ذلك".

وأردف: "غيّرنا السيارة كثيرًا نهاية هذا الأسبوع ونحتاج لتحديد كيفيّة استخراج أفضل أداء منها".

وواصل شرحه بالقول: "نحتاج لمعرفة قدر الكسب الزمني المتبقي في هذه الحزمة ومن ثمّ تقييم الحلول وتحديد الوجهة الأفضل بشكلٍ عام لمواصلة التطوير فيها".

وأكمل: "سقف النفقات يُقيّد ما يُمكننا فعله، لذا عليك اتّخاذ قرارات جيّدة حول ما ستفعله في بقيّة العام وكذلك للعام المقبل".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت