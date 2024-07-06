مرسيدس منفتحة على تزويد فريق آخر بالمحركات في 2026 بدلًا من أستون مارتن
ترى مرسيدس أنها ستستفيد من تزويد ألبين بالمحركات في موسم 2026 إذا ما قررت رينو إلغاء برنامجها لوحدات الطاقة في الفورمولا 1.
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس وفلافيو بيرياتوري، المدير الإداري لفريق ألبين
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن العلامة الألمانية "تحبّذ فكرة" تزويد ألبين بالمحركات في 2026 بدلًا من أستون مارتن المتجهة لاعتماد محركات هوندا.
تقيّم ألبين حاليًا فكرة التخلي عن برنامج وحدات طاقة رينو في الفورمولا 1 للحقبة الجديدة في 2026 والانتقال لتكون فريقًا زبونًا، حيث يعتقد بأن مرسيدس ستكون على الأرجح مزوّد المحركات للفريق المتمركز في إنستون.
وفي ظل اتجاه أستون مارتن – التي تتزود حاليًا بمحركات مرسيدس – لاعتماد محركات هوندا المصنعية بدءًا من 2026، فسيصبح هنالك فراغ ضمن قسم المحركات عالية الأداء في مرسيدس لاستقبال فريق زبون آخر.
وقد أشار وولف إلى أن مرسيدس مهتمة بفعل ذلك، حيث أن وجود المزيد من وحدات طاقة مرسيدس على المسار يعني زيادة في معدل تطويرها تحت القوانين الجديدة.
حيث قال: "قد يكون ذلك الوضع معقدًا بعض الشيء، كوننا نحبّذ فكرة استبدال أستون مارتن بفريق آخر، وذلك من أجل قدر التعلّم الكبير الذي تحصل عليه".
وأضاف: "أعتقد بأن المنظمة لدينا مصممة ليكون وجود المزيد من وحدات الطاقة هو وضع أفضل من حيث تسريع وتيرة التطوير أو جوانب الموثوقية".
وتابع: "لكن المسألة لم تتجاوز مرحلة تبادل الآراء أو خوض محادثات استكشافية. حيث أن ألبين بحاجة لاتخاذ قرار، هل يودون الاستمرار مع برنامجهم للمحركات في الفورمولا 1 أم لا؟ وفقط عندما يتخذون ذلك القرار الاستراتيجي، سنتقدم في اتفاقاتنا. لكننا منفتحون على ذلك وهذا ما أخبرناهم به".
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