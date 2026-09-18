أقرّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا 1 بأن هوندا "تحتاج إلى المزيد" من المساعدة لتصبح قادرة على المنافسة كشريكة محركات لأستون مارتن، وذلك وسط محادثات بين فرناندو ألونسو ومحمد بن سليم.

عانت شريكة أستون مارتن الجديدة للمحركات من ضعف قدرتها التنافسية مع القوانين الجديدة. وكانت العلامة اليابانية قد تراجعت في اللحظة الأخيرة عن قرارها بالابتعاد عن الفورمولا 1، واضطرت إلى تشكيل فريق جديد من المهندسين للعمل على قوانين وحدات الطاقة المعقدة لعام 2026.

وأدى ذلك التأخير إلى عدم جاهزية هوندا لموسم 2026، حيث قدمت وحدة طاقة كانت تعاني من نقص الطاقة وارتفاع الوزن وضعف الموثوقية. ونتيجة لذلك، تأهلت هوندا ضمن نظام ADUO الخاصة بالاتحاد الدولي للسيارات، والذي يتيح فرصًا إضافية للتطوير وهامشًا إضافيًا ضمن سقف الميزانية، مع حزمة إضافية تم الاتفاق عليها في مايو.

لكن أول محاولة من هوندا لتحسين وحدة طاقتها لم تحقق سوى نتيجة محدودة، حيث واصل ألونسو وزميله لانس سترول المعاناة في مؤخرة شبكة الانطلاق. وقبل جائزة إسبانيا الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أجرى ألونسو ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم محادثات حول ما يمكن فعله أيضًا لتقديم المساعدة إلى هوندا، وسط تكهنات بإمكانية أن يدير الإسباني ظهره للبطولة.

وقال بن سليم خلال فعالية في مدريد، مستفيدًا من دعم الجماهير الإسبانية لسائقها: "لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نسمح لفرناندو ألونسو، البطل العظيم، بالرحيل لمجرد هذه الظروف".

وأضاف: "هذه ليست الطريقة التي يجب أن يغادر بها المسرح. عليه أن يحقق النجاح، وبعدها يمكنه الرحيل متى شاء، وليس لأنه أُجبر على الرحيل بسبب الأداء".

وتابع: "سأتحدث معه. رأيته حزينًا جدًا، وقلت له: فرناندو، أنا أتفهم الأمر، من غير المقبول أن تأتي إلى بلدك وتكون الآن بصفتك بطلًا للعالم مرتين... من فضلك أخبرني بما تريده، لأنك أنت السائق. تعال وأخبرني بما تريد منا أن نفعله لتحسين هذه النتائج".

ومن المقرر بالفعل إعادة النظر في نظام ADUO للفورمولا 1 خلال العطلة الشتوية المقبلة، وسط حالة من عدم الارتياح بشأن منح فرق مثل مرسيدس فرصًا للتطوير رغم ظهورها وكأنها تمتلك وحدة الطاقة الأفضل إجمالًا، في حين تم استبعاد ريد بُل-فورد باورترينز من فرص التطوير.

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

وعندما سأل موقعنا "موتورسبورت.كوم" وولف عن محادثات بن سليم مع ألونسو، أجاب قائلًا: "أعتقد أن نظام ADUO صُمم كآلية للحاق بالركب، وقد تم فتح هذه المعادلة لصالح هوندا. وهم يحتاجون إلى المزيد".

وأضاف: "أعتقد أن المحادثة التي أجراها الرئيس مع ألونسو عادلة تمامًا. نريد أن تكون جميع هذه الفرق الكبرى موجودة في الرياضة. ونريدها أن تكون قادرة على المنافسة وناجحة. القوانين هي القوانين لما فيه مصلحة الرياضة، وأحيانًا ربما تحتاج إلى تعديل. لا مشكلة في ذلك، وكذلك المحادثة".

كما أبدى مدير فريق ريد بُل لورون ميكيز، الذي لم تكن شركته راضية عن القياسات التي أجراها الاتحاد الدولي للسيارات والتي تحدد محركها في6 بأنه الأقوى على شبكة الانطلاق، وبالتالي تحرمها من فرص التطوير، دعمه لهذه الفكرة.

حيث قال: "رغم أننا لا نتفق طوال الوقت، أعتقد أننا كرياضة نحاول أن نبقي نظرة منفتحة إلى حد كبير على القوانين. ربما تتذكرون أنه تم بالفعل إجراء تعديل أول على قوانين ADUO في وقت سابق من هذا العام، وتحديدًا من أجل مساعدة أولئك الذين كانوا متأخرين كثيرًا مقارنة بما تم التصويت عليه في البداية. وقد صوتت جميع الفرق لصالح ذلك. ونحن صوتنا لصالحه لمصلحة الرياضة".

وأردف: "بصفتنا أطرافًا معنية بالرياضة، إذا كان هناك وضع يحتاج إلى إصلاح، أو يحتاج إلى دعم، فإننا نجد الحلول عادةً. وأنا متأكد من أننا في مرحلة ما سنجلس لمناقشة مستقبل قوانين ADUO. نعرف بعض أوجه القصور فيها، وأنا متأكد من أن هناك بعض الأمور الأخرى التي تحتاج إلى معالجة".