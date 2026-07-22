مرسيدس منفتحة على أوامر الفريق بعد سبا .. ولكن ليس بالطريقة التي قد نتوقعها
أكد توتو وولف أن مرسيدس مستعدة لاستخدام أوامر الفريق إذا كان صراع كيمي أنتونيللي وجورج راسل على الحلبة سيكلف الفريق الفوز، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني منح أفضلية لأحد السائقين في صراع بطولة العالم.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: سام باجنال
حقق فريق السهام الفضية فوزه الثامن في موسم 2026 بعدما انتزع كيمي أنتونيللي الفوز في جائزة بلجيكا الكبرى، لكن توتو وولف مدير الفريق كان قد أعرب في وقت سابق عن استيائه من خسارة الفريق الفوز مرتين أمام فيراري.
وكان أكثر ما أثار غضب المدير النمساوي ما حدث في سباق برشلونة، عندما أمضى راسل وأنتونيللي ست لفات يتنافسان على الصدارة، ما أتاح للويس هاميلتون، الذي كان يستخدم إطارات أحدث، تنفيذ مناورة التجاوز عبر التوقف في منطقة الصيانة، ليكسب 13 ثانية على السائق الإيطالي خلال تلك اللفات الست.
ومع اتساع فارق الصدارة في بطولة السائقين إلى 50 نقطة لصالح أنتونيللي على حساب راسل، وظهور فيراري كمنافس حقيقي على اللقب، سأل أحد الصحفيين وولف بعد سباق بلجيكا عما إذا كان الوقت قد حان لاعتماد أنتونيللي سائقًا أول، ومطالبة راسل بإفساح الطريق له عندما يكون متقدمًا عليه.
ورفض وولف، كما كان متوقعًا، اعتبار راسل السائق الثاني في هذه المرحلة المبكرة من الموسم، إذ لن تصل البطولة إلى منتصفها إلا بعد سباق المجر، كما شدد على أن آمال السائق البريطاني في المنافسة على اللقب لا تزال قائمة. لكنه أوضح في الوقت نفسه أن مرسيدس لا تستطيع تحمل تكرار سيناريو برشلونة مرة أخرى.
حيث قال: "المهمة التي وضعناها لأنفسنا اليوم هي ألا نخسر الوقت في الصراع بين سائقينا. لا نريد أن نتبادل المراكز باستمرار ثم نجد فيراري أو ريد بُل خلفنا مباشرة ونخسر الفوز، كما حدث في برشلونة. ومن دون الانسحاب، كان كيمي سيفوز بذلك السباق".
وأضاف: "منذ برشلونة، أصبحنا نمنح الأولوية دائمًا للفوز بالسباق. وإذا كان ذلك يعني الإبقاء على كيمي أو جورج في المقدمة، فهذا ما سنفعله".
وتابع: "بطولة الصانعين بالنسبة لنا لا تقل أهمية عن بطولة السائقين. لن نسلب أيًا من السائقين الفوز. فإذا كان جورج هو المتصدر، حتى لو كان متأخرًا في البطولة، فلن نطلب منه التخلي عن المركز في هذه المرحلة من الموسم".
وكان راسل قد أكد في وقت سابق، بعد صراعه مع أنتونيللي في مونتريال، أن بإمكانهما التسابق جنبًا إلى جنب من دون التعرض لأي احتكاك، لكنه غيّر موقفه بعد ما حدث في برشلونة.
فقال: "أعتقد أن الأولوية واضحة، وهي فوز الفريق، ولا يهم أي السائقين يحقق ذلك. رأيتم ما حدث في كندا، لقد تنافست أنا وكيمي بقوة، لكننا كنا نبتعد عن الجميع، لذلك لم يكن فوز الفريق مهددًا".
وأكمل: "لكن في برشلونة أصبح هناك سائق آخر في دائرة المنافسة. صحيح أن سيارة الأمان ساعدت لويس كثيرًا، لكن حتى من دونها كنا نخسر الوقت في صراعنا، وكان ذلك سيمنح فيراري فرصة الفوز".
واختتم: "في مثل هذه المواقف يجب أن نتصرف بذكاء كزميلين في الفريق. من الواضح أن الفريق يريد الفوز بالسباق، ولا يهم إن كان الفائز أنا أو كيمي".
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