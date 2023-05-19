مرسيدس ملتزمة بخطط التحديثات في موناكو

كان المصنع الألماني ينوي في البداية تقديم التحديثات في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى 2023.

لكن الظروف الجوية السيئة، دفعت البطولة لإلغاء الجولة، ما يعني أن فرصة تجربة التحديثات على حلبة تقليدية لم تعد متاحة أمام مرسيدس، خاصة وأن جولة موناكو التالية لا تعتبر مثالية لتقييم أداء القطع الجديدة.

عادة ما تزداد فرص الحوادث في حلبات الشوارع بالتالي قد تتضرر القطع الجديدة في وقت مبكر، كما أن المسار الضيق بمطبّاته مع المنعطفات منخفضة السرعة، لا يمثل بيئة مثالية لقياس أداء التحديثات الانسيابية.

لكن وبالرغم من أن الخيار المنطقي كان يتمحور حول تأجيل التحديثات حتى جائزة إسبانيا الكبرى، لكن مرسيدس قررت تجربة القطع الجديدة بأسرع وقت ممكن.

حيث يبدو الفريق مقتنعاً بأن التحديثات التي تشمل جانب السيارة، الأرضية ونظام التعليق الأمامي، تمثل خطوة واضحة للأمام لناحية الأداء. بالتالي لا سبب يدعو لتأجيلها.

علاوة على ذلك، فإن مرسيدس تحاول رفع ثقة لويس هاميلتون وجورج راسل خلف المقود، خاصة أثناء الكبح. حيث تهدف تحديثات نظام التعليق بالذات إلى تحسين هذه النقطة.

هناك كذلك عامل آخر لوجستي، إذ سيكون من الصعب على السهام الفضية إعادة السيارة إلى الخصائص السابقة بعد أن قامت بالفعل بتجهيزها مع التحديثات الجديدة لجولة إيمولا الملغاة. بالتالي تم نقل السيارة الجديدة من إيمولا إلى موناكو مباشرة.