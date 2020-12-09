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مرسيدس معجبة بمدى تعامل راسل مع الضغط

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مرسيدس معجبة بمدى تعامل راسل مع الضغط

قال أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في صفوف فريق مرسيدس أنّ طريقة تعامل جورج راسل مع الضغط كانت من بين الجوانب البارزة التي أثار بها الوافد الجديد على الفريق الإعجاب خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة الصخير الكبرى.

حصل راسل على يومَي الأربعاء والخميس فقط للتجهّز قبل قيادة سيارة لويس هاميلتون في تجارب الجمعة على المسار الخارجيّ لحلبة البحرين.

وتصدّر البريطانيّ الشاب الحصّتين، وتأهّل ثانيًا خلف زميله فالتيري بوتاس، وخسر الفوز بالسباق نتيجة خطأ من الفريق في وقفات الصيانة وثقبٍ في إطاره لاحقًا.

وقال شوفلين أنّ الفريق علم أنّ راسل سيكون سريعًا، لكنّه انبهر بطريقة هجومه في الوقت الذي كان فيه ارتكابه لخطأ كبير ليكون مكلفًا.

وقال شوفلين: "ربّما أقلّ ما فاجأنا هو سرعته. ذلك لأنّك إن نظرت إلى ما كان يفعله مع ويليامز فمن الواضح أنّه يقود السيارة بسرعة. وهو يعلم كيفيّة استخراج أقصى أداء منها".

وأضاف: "لذا لم يكن ذلك مفاجئًا، كان ذلك ما كنّا نأمل رؤيته، وكنّا مسرورين حيال ذلك. لكنّ طريقة تعامله مع الضغط كان من الصعب توقّعها".

وأردف: "لكنّ ذلك أثار الإعجاب كثيرًا، خاصة كيفيّة هجومه في الحصص. بالنظر إلى المجازفة، كون هذه فرصة لإظهار ما يُمكنه فعله على متن سيارة سريعة، فمن السهل أن تسير الأمور على نحوٍ خاطئ. من السهل جدًا ترك انطباعٍ يدوم طويلًا".

وأكمل: "لكن من الواضح أنّه لم يكن يُفكّر في ذلك مطلقًا. هاجم في الحصّة، وكان واثقًا ومنظبطًا. كانت مقاربته منهجيّة. كنّا تحت الضغط في البداية. لكنّه حافظ على هدوئه وكان من الرائع رؤية ذلك. من الواضح أنّ سائق سباقات جيّد جدًا".

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كما شدّد شوفلين على أنّ الفريق بذل جهدًا كبيرًا لمساعدة راسل على التأقلم مع بيئته الجديدة.

واعترف أنّ ملاءمة راسل في قمرة قيادة هاميلتون لم تكن سهلة، حيث قال: "كان ذلك صعبًا. ازداد ذلك صعوبة نتيجة حقيقة أنّنا لم نستعن بسائقٍ طويل منذ وقت طويل جدًا".

وأضاف: "تنظر في ما يُمكنك تقليصه في كلّ عام، أشياء هنا وهناك، ونعمل على التوضيب، لذا تُصبح البيئة مريحة بشكلٍ أقلّ بالنسبة لسائقٍ بطولة 1.8 متر".

وأكمل: "لا يقتصر الأمر على الجانب الجسديّ وعدم القدرة على الجلوس بالشكل الطبيعيّ. لكنّ ذلك مؤلمٌ أيضاً، كونه لا توجد مساحة كافية له. لم يكن وضعًا مثاليًا".

واختتم بالقول: "لكنّه كان عازمًا على أن يكون قادرًا على قيادة السيارة. لكنّها لم تكن بيئة مثاليّة بالنسبة إليه".

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