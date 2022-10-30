مرسيدس: مشكلة على المحرك "أثّرت بالتأكيد" على لفة هاميلتون في تصفيات المكسيك

دخلت مرسيدس تصفيات المكسيك وهي تلاحق قطب الانطلاق الثاني فقط لها هذا الموسم، وذلك بعد صدارتها للتجارب الحرة الثالثة، لكنها خسرت في النهاية لصالح ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

وتفوق فيرستابن على راسل وهاميلتون ليحرز قطب الانطلاق الأول بفارق 3 أعشار من الثانية، في الوقت الذي عانى فيه سائقا مرسيدس مع لفتيهما الأخيرتين.

وكشف هاميلتون عقب الحصة بأنه شعر بمشكلة في المحرك في القسم الثالث، حيث تأهّل ثالثًا بفارق 5 أجزاء بالألف من الثانية خلف راسل.

وقال هاميلتون عقب التصفيات: "واجهنا مشكلة ما مع المحرك قُرب نهاية القسم الثالث. لذلك أعتقد بأنه كان هنالك بالتأكيد أداء لم يُستخلص من السيارة. لقد بذلت أفضل ما لديّ".

وأضاف: "أعتقد بأننا كنا نخسر الكثير من الوقت خلال المنعطفات الثلاثة الأخيرة ومع الخروج من كل المنعطفات تقريبًا".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تلك المشكلة، أوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه كانت هنالك "اهتزازات" على محرك هاميلتون.

فقال: "ذلك يؤثر بشكل سيء على الاستجابة للقيادة. لهذا فقد أثرت المشكلة على لفته بالتأكيد".

وتعقيبًا على لفته الأخيرة قال هاميلتون: "تعيّن عليّ أن أكون متحفظًا للغاية في اللفة الأخيرة، فقط لضمان أن تكون نظيفة، حيث كنت متقدمًا بعشر من الثانية عند هذه النقطة. لكن للأسف لم أتمكن من الضغط مثلما أردت".