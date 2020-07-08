مرسيدس: مشكلة علبة التروس "معقّدة"

أدّت توليفة من الرنين الكهربائيّ في الأنظمة والاهتزازات الناجمة عن الحفف الجانبيّة على حلبة ريد بُل رينغ في مواجهة الفريق لخطر تعطّل علبة التروس خلال جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

واعترف الفريق أنّ المشاكل متواصلة على النسخة الحاليّة لسيارة "دبليو11" وأنّه بالرغم من عمل مهندسي الفريق على محاولة حلّ المشاكل حتّى قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فإنّهم لم يتمكّنوا من التوصّل إلى حلٍ سريع.

وبحديثه في الفيديو الاعتيادي قبل عطلة نهاية الأسبوع، قال جايمس فاولز مسؤول الاستراتيجيّة في صفوف مرسيدس: "لدينا عددٌ من الشباب في المصنع يعملون ليل نهار على هذه المسألة. في الحقيقة كانوا يعملون على ذلك في ذات وقت الجائزة الكبرى".

وأكمل: "في الوقت الذي كانت تجري فيه الجائزة الكبرى، فإنّهم كانوا يبذلون قصارى جهدهم لمحاولة فهم مكمن الخلل قبل الدخول في هذا الأسبوع".

وأردف: "نعلم أنّنا إن لم نتمكّن من السيطرة على هذه المشكلة فستتكرّر في غضون أيّام قليلة. وفي الحقيقة هذه مشكلة كانت لتتسبّب في عدم إكمال سيارةٍ أو اثنتين للسباق يوم الأحد الماضي. إنّها مشكلة معقّدة".

ثمّ تابع: "لو كانت مسألة واضحة لبذلنا جهدنا لحلّها الأسبوع الماضي، لكن من الواضح أنّ ذلك لم يحدث. كلّ ما نعلمه الآن هو أنّ المكوّنات الكهربائيّة في علبة التروس تعاني، ونحتاج للقيام بالمزيد من أجل جعلها تُكمل جائزة كبرى كاملة".

وتشتبه مرسيدس في أنّ مشاكل علبة التروس لن تفرض متاعب كبيرة على حلبات لا تتطلّب عدائيّة كبيرة في العبور على الحفف الجانبيّة مثل ريد بُل رينغ، لكنّ تكرار السباق على ذات الحلبة يعني مواجهة الفريق لبعض الصداع الإضافيّ.

وتدفع طبيعة حلبة ريد بُل رينغ السائقين للعبور بعدائيّة على الحفف الجانبيّة في حال أرادوا تقديم أزمنة قويّة، لذا فإنّ مقاربة محافظة للغاية لن تكون مجدية.

وقال فاولز: "الحقيقة هي أنّ الحلبة النمساويّة عدائيّة جدًا جدًا، خاصة من ناحية الحفف الجانبيّة".

وأكمل: "تفرض الكثير من الجهد على مكوّنات نظام التعليق والسيارة. عليك العبور على الحفف من أجل تسجيل زمنٍ جيّد، لكنّ تلك الحفف تولّد الكثير من الاهتزازات في السيارة وتفرض الكثير من الحمل عليها".

وأردف: "طبيعة المشكلة كهربائيّة بالنسبة لعلبة التروس، والحقيقة هي أنّ أمامنا بضعة أيّام قليلة قبل مواجهة المشكلة مجدّدًا".