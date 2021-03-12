مرسيدس: مشكلة علبة التروس المبكّرة "طرأت من العدم"

عانت مرسيدس من كبوة مبكّرة في بداية مجريات الجمعة على حلبة البحرين الدوليّة بعد أن واجهت مشكلة في نظام نقل الغيارات خلال لفّة استطلاعيّة وهو ما دفع الفريق لتغيير علبة التروس.

وكان فالتيري بوتاس قادرًا على العودة إلى المسار خلال الدقائق الـ 35 الأخيرة من الحصّة الصباحيّة، وأتمّ 6 لفّات فقط قبل أن يُسلّم السيارة لزميله لويس هاميلتون.

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وقال وولف: "لم تكن بداية جيّدة، لأنّنا واجهنا مشكلة في علبة التروس، مشكلة طرأت من العدم ولم نكن جاهزين لتحديدها وفهمها".

وأضاف: "لذا آمل أن نتمكّن من الحصول على بقيّة تجارب سلسة من الآن فصاعدًا، لذا أعتقد بأنّ بوسعنا التعافي".

وأكمل: "لو واجهنا المزيد من العقبات، فليس بوسعك الكثير لفعله حينها".

وعانت مرسيدس لتعويض الوقت الذي خسرته في الدقائق الأولى من حصّة ما بعد الظهر، حيث أكمل 24 لفّة فقط حتّى الآن.

بالمقارنة فإنّ ألفا تاوري تتصدّر ترتيب اللفّات برصيد 109 لفّات.

وقال وولف: "أعتقد بأنّنا سنحصل على صورة ضبابيّة بعد الأيّام الثلاثة".

وأضاف: "البحرين حلبة تعكس الواقع، لكنّ هذه الأيّام تشهد رياحًا عالية، ويُمكن أن تختلف الظروف من يومٍ لآخر. وبالطبع لا نعلم كميّات الوقود، وهناك فارقٌ في الأداء بمجرّد فارق 10كلغ".

وأكمل: "لذا ستكون الصورة ضبابيّة، لكنّ عطلة نهاية أسبوع السباق الأوّل ستكشف كلّ شيء".