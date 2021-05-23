مرسيدس مستعدة للمغامرة باستراتيجية هاميلتون في سباق موناكو

تراجعت وتيرة هاميلتون في موناكو ليسجّل أسوأ نتيجة له في التصفيات خلال قرابة ثلاثة أعوام، حيث عانى من أجل الوصول بإطاراته إلى مجال العمل المثالي، ليفقتر إلى التماسك إثر ذلك.

وقد أكمل بطل العالم سبع مرات التصفيات بفارق ثلاثة أرباع من الثانية خلف المتصدر شارل لوكلير، حيث صرّح عقب الحصة بأن آماله بالفوز في موناكو قد انتهت.

وقد تركت الصعوبة البالغة للتجاوز على هذه الحلبة هاميلتون متأهبًا لسباق صعب، ولكنّ مركز انطلاقته قد يدفع فريق خط الحظائر إلى بعض الإبداع مع استراتيجيته.

حيث أوضح وولف أنه وبينما لا يعد مركز الانطلاق السابع بعيدًا بالقدر الكافي للمخاطرة على المسار مع هاميلتون، لكن وبالنظر إلى معركة اللقب المتقاربة مع ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، فقد يدفع ذلك الفريق إلى المغامرة مع استراتيجية البريطاني.

"من ناحية القيادة، لا، كون المركز السابع ما يزال بمقدوره تسجيل 6 نقاط" قال وولف عند سؤاله عن المخاطر التي قد تتحملها مرسيدس مع هاميلتون.

وأضاف: "تفضّل أن تحصل على 6 نقاط عوض أن تخرج خالي الوفاض. وإذا فاز ماكس بالسباق أو أكمله ثانيًا، فسيظل هنالك فارق نقاط كاف".

وتابع: "لذلك من ناحية القيادة، لا، ولكن أعتقد بأنه وعلى صعيد الاستراتيجية، بوسعنا المغامرة قليلًا. ستكون مخاطر محدودة بالتأكيد، للأسباب التي ذكرتها، ومع الزحام في الخلف. لكنني أعتقد بأن لدينا سيارة أسرع من المركز السابع".

هذا وأخفقت مرسيدس في التأهل مع سيارة على الأقل على صف الانطلاق الأول للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بعد اكتفاء فالتيري بوتاس بالمركز الثالث خلف فيرشتابن الذي سينطلق ثانيًا.

حيث أوضح وولف أن الإنهاء ثالثًا وسابعًا ستكون نتيجة يتعيّن على مرسيدس تقبّلها والاستفادة من دروس المعاناة في التصفيات.

حيث قال: "سآمُل بالتأكيد أن نُكمل السباق في مراكز أفضل، حيث أن موناكو ليست بطبيعة الحال الحلبة التي يكون لديك عليها العديد من فرص التجاوز".