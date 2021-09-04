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مرسيدس مستعدة لفصل استراتيجية سائقَيها من أجل إيقاف زحف فيرشتابن في هولندا

قالت مرسيدس أنّها مستعدة لفصل استراتيجيتها مع سيارتيها في سباق جائزة هولندا الكبرى من أجل إيقاف زحف ماكس فيرشتابن نحو الفوز على أرضه وبين جماهيره.

مرسيدس مستعدة لفصل استراتيجية سائقَيها من أجل إيقاف زحف فيرشتابن في هولندا

بينما تمكّن فيرشتابن من حجز قطب الانطلاق الأول لسباق موطنه، لكنّه تُرك عرضة للهجوم على صعيد الاستراتيجية مع انطلاق ثنائي مرسيدس خلفه مباشرة.

وقد ساهم في ذلك إخفاق زميل فيرشتابن ضمن صفوف ريد بُل، سيرجيو بيريز، في العبور من القسم الأول للتصفيات، عندما تم تسريحه متأخرًا جدًا من خط الحظائر نحو محاولته الأخيرة.

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وفي ظل الفارق الضئيل من أجل معرفة أيّ استراتيجية بين التوقّف الوحيد أو التوقفين ستكون الأفضل لسباق الغد، فقد أوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ فريقه على استعداد لتغطية كلا الخيارين - ما سيترك فيرشتابن على الأرجح ضمن وضع حرج في اختيار أيّ الاستراتيجيتين.

حيث قال: "أعتقد أنه وإذا ما كانت لدينا ذات الوتيرة في السباق، فمن جديد سيتمحور الأمر حول الصمود بتوقّف وحيد".

وأضاف: "ماكس يحتاج لاتّخاذ قراره. هل سيعتمد توقفًا وحيدًا أم سيذهب مع التوقفين؟".

وتابع: "أعتقد أن بوسعنا تطبيق كلتا الاستراتيجيتين في الغد. فقد رأينا أن بمقدورك جعل سيارتيك ضمن استراتيجيتين مختلفتين تمامًا، وبالتأكيد إيقاف واحدة، القيام بـ "أندركات" مع ضغط كبير، ومن ثم ترك السيارة الأخرى على الحلبة، إذ قد يساعد ذلك في تحقيق الثنائية".

من جهته يعيّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل الأفضلية التي قد تملكها مرسيدس، لكنّه صرّح بأنّه سيكون من السخيف التركيز على أي شيء بخلاف هزيمة فيرشتابن لمنافسه الأساسي لويس هاميلتون.

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حيث قال: "لن نركّز على أي شيء آخر سوى سباقنا. لكنني لا أعتقد بأن الأمر سيكون سهلًا. لديهم سائقان بوسعهم فصل الاستراتيجية معهما. لكن السائق الأساسي الذي نسعى لهزيمته هو لويس بكل تأكيد، لذا عليك أن تختار معاركك".

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