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مرسيدس: مدراء ريد بُل كانوا يعلمون أن فيرشتابن مُخطئ في مونزا

قال فريق مرسيدس أن مدراء ريد بُل كانوا يعلمون بأن ماكس فيرشتابن مخطئ في الحادثة التي جمعت بين وبينه غريمه المباشر لويس هاميلتون في سباق جائزة إيطاليا الكبرى.

مرسيدس: مدراء ريد بُل كانوا يعلمون أن فيرشتابن مُخطئ في مونزا

تلقى فيرشتابن عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة انطلاق سباق سوتشي المقبل، وذلك بعد أن وجده الحكام مُخطئاً في الحادثة التي جمعته مع هاميلتون حامل اللقب، في مونزا.

وكان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل وهيلموت ماركو مستشار العلامة النمساوية لرياضة السيارات، قد صرّحا كلاهما بعد الحادثة، أن ما حصل لا يعدو كونه حادثة تسابق.

لكن مرسيدس تعي تماماً أن ريد بُل تدعم سائقيها في المواقف المثيرة للجدل مثل هذه.

حيث قال أندرو شوفلين مهندس المسار لدى السهام الفضية: "من الواضح أننا نشعر تماماً بأن لويس لم يقم بأي شيء خاطئ، وأن ماكس هو المُلام الأول في هذه الحادثة".

وأكمل: "أعتقد أنه لو نظرنا إلى حقيقة أن هيلموت وكريستيان لم يحاولا حتى إلقاء اللوم على لويس، فإن هذا يُلمّح لكونهما يشعران بأن ماكس مخطئ، لأنهما كانا ليحاولا إلقاء اللوم على لويس في أية فرصة سانحة".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل، لويس هاميلتون، مرسيدس بعد الحادثة

ماكس فيرشتابن، ريد بُل، لويس هاميلتون، مرسيدس بعد الحادثة

تصوير: صور موتورسبورت

وأشار شوفلين إلى أن الحادثة التي حصلت بعد خروج السائقَين من وقفتَي صيانة بطيئَتين، حرمت هاميلتون من فرصة الفوز.

فقال: "في نهاية المطاف، أعتقد أن هذا كلّف هاميلتون الفوز، أو المركز الثاني بالتأكيد. اكتساب ثلاثة مراكز ليس بالمهمة الشاقة، عندما تمتلك سيارة تنافسية. لكن كل هذا بات من الماضي الآن". 

وتابع: "علينا ضمان تقديم جولة جيدة في روسيا، وهي حلبة من المفترض أن نكون تنافسيين عليها".

واسترسل: "لكننا نعاني من سباقات فوضوية مؤخراً. لا بدّ للفريق من عدم التشتت ومواصلة التركيز على تقديم أداء عالٍ وذلك بهدف الفوز بهذا اللقب".

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من جهته، كرر هورنر موقفه حيال المسألة التي وصفها بحادثة تسابق، وأن كلا السائقَين مسؤولٌ جزئياً عما حصل.

فقال: "بالنسبة لي، وعند النظر مجدداً فيما حصل، أشعرُ أن ماكس كان يستحق المزيد من المساحة في المنعطف الثاني".

وأكمل: "أعتقد أن لويس منحه مساحة كافية في المنعطف الأول، وأشعرُ أنه كان بوسعه منحه مساحة أكثر بقليل في المنعطف الثاني".

واختتم: "أنا واثق أن السائق الآخر سيجادل بعكسِ ما أقول. لكنني أعتقد أنه ولو نظرنا إلى المسألة بحيادية، فلا بدّ من القول أنها حادثة تسابق".

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