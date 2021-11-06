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مخاوف مرسيدس حيال الحاجة لأن يتلقّى هاميلتون عقوبة للمحرك بدأت تتلاشى

قالت مرسيدس أن المخاوف حيال أن لويس هاميلتون سيحتاج بالتأكيد لتلقّي عقوبة تغيير محرك أخرى هذا العام بدأت تتلاشى، وذلك وسط الثقة التي لدى الفريق بأنّه تمكن الآن من "معالجة" أهم تخوّف لديه حيال الموثوقية.

مخاوف مرسيدس حيال الحاجة لأن يتلقّى هاميلتون عقوبة للمحرك بدأت تتلاشى

صارع الصانع الألماني بعض مشاكل الاستدامة مع محرك الاحتراق الداخلي على وحدة طاقته، وهو ما أدّى إلى تلقّي الفريق المصنعي والفرق الزبونة عقوبات تراجع على شبكة الانطلاق خلال الأحداث الأخيرة.

ومع اعتماد فالتيري بوتاس بالفعل لنسخته السادسة من محرك الاحتراق الداخلي، فإنّ حظوظ هاميلتون بتحقيق لقب هذا العام قد تتأثّر بشكل كبير إذا ما اضطرّ للحصول على وحدة طاقة إضافية في المراحل الأخيرة من هذا الموسم.

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لكن وضمن معرض حديثه في جائزة المكسيك الكبرى، أوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن السهام الفضية واثقة بأنها لن تكون بحاجة لتغيير وحدة طاقة هاميلتون نهاية هذا الأسبوع - وأن لديها شعورًا أفضل بأنّها قد تتمكن من تفادي العقوبة تمامًا حتى نهاية الموسم.

فقال: "أعتقد بأن لدينا ثقة أكبر الآن حيال مشكلة بعينها يبدو بأننا قد قمنا بمعالجتها".

وأضاف: "أرى بأنه ليس من الصائب مطلقًا التعرض لعقوبة، كونه من الصعب للغاية التجاوز في الفورمولا واحد في هذه الأيام. كان بوسعكم رؤية كيف كان فالتيري مهيمنًا تمامًا في تركيا، لكنك (في الولايات المتحدة) تعلق فقط في الزحام مع العقوبة".

وتابع: "لذلك نتّخذ القرار في حينه حسب الحاجة. حيث نقرر إذا ما كنا بحاجة للعقوبة أو بالإمكان تفاديها؟ وهنا بالتأكيد لن نعرّض نفسنا للعقوبة".

وأكمل: "وربما لن نكون بحاجة للتعرض لأيّة عقوبة حتى نهاية الموسم. فذلك أمر نناقشه بالفعل في الوقت الحالي".

هذا وبينما تبدو غريمته ريد بُل متقدمة حتى الآن في المكسيك، لكن وولف أوضح بأن فريقه لم يخسر كل شيء في نهاية هذا الأسبوع.

حيث اعترف بأنّ أفضلية الطاقة التي سبق وتمتعت بها هوندا على الحلبات المرتفعة عن سطح البحر لم تعد موجودة على ما يبدو.

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فقال: "لم تكن تلك الحلبة مطلقًا مكانًا سعيدًا بالنسبة لنا على صعيد أداء السيارة، إذ لا يبدو بأننا وجدنا بعد ذلك الضبط المثالي، لذلك كنا نلاحق وجهات مختلفة خلال التجارب الحرة. لكن على الجانب الإيجابي، المحرك يؤدي بشكل جيد. كان هنالك بعض الفارق في الأعوام السابقة، ولا مشكلة في ذلك".

واختتم: "لذلك أعتقد أن الأمر بالنسبة لنا يتمحور حول القيام بأفضل عمل ممكن. لكن ربما يكون ذلك صعبًا مع الأداء الذي يقدمه ماكس".

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