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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / أخبار عاجلة

مرسيدس: مخاوف الإطارات تسبّبت في توقّف هاميلتون المبكّر في سوتشي

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مرسيدس: مخاوف الإطارات تسبّبت في توقّف هاميلتون المبكّر في سوتشي

قال أندرو شوفلين مدير الهندسة في طاقم المسار في مرسيدس أنّ توقّف لويس هاميلتون المبكّر في سوتشي جاء نتيجة المخاوف بشأن التراجع المفاجئ في أداء إطارات "سوفت".

كان هاميلتون يتصدّر سباق جائزة روسيا عندما تمّ استدعاؤه في اللفّة الـ 16 للانتقال إلى إطارات "هارد" لإكمال السباق عليها.

وعلم الفريق بأنّ عليه تطبيق عقوبة 10 ثوانٍ لتدرّبه على الانطلاقة في المكان الخاطئ، وتمّ تضمين ذلك في المعادلة للبحث عن مكان عودته في الزحام في الخلف.

وشكّك هاميلتون في توقيت التوقّف قبل وبعد وقفته، حيث كان دانيال ريكاردو سائق رينو الوحيد الذي تخلّى عن إطارات "سوفت" قبله، لكنّ شوفلين أصرّ على وجود أسباب استراتيجيّة صحيحة وراء ذلك التوقّف المبكّر، الذي جاء قبل 10 لفّات كاملة من توقّف فالتيري بوتاس.

وقال شوفلين: "كان الإطار الخلفيّ الأيسر على الحدود القصوى على سيارته. كان القليل فقط من المطاط المتبقي عليه، لذا كان من الممكن أن ينهار بعد لفّة أو اثنتين".

وأضاف: "ما لاحظناه هنا هو أنّ السائق لا يفقد الكثير من التماسك إلّا عندما يصل إلى الطبقة السفليّة من الإطار، حينها يخسر الكثير من التماسك. لذا عندما يتراجع أداء الإطار فإنّ ذلك يحدث فجأة تقريبًا".

وأكمل: "ومع إضافة العقوبة إلى المعادلة، فإنّ نظرك يمتدّ حتّى سيارات متأخّرة ستُسابقها، لكن حالما يتراجع أداؤك فسيتمكّنون من التقدّم عليك عبر التوقّف قبلك، وذلك كان السبب الرئيسي وراء توقّفه المبكّر، أعني ما كان يحدث خلفه".

ثمّ تابع: "كان عمر الإطار المتبقي لفّة أو اثنتين. وحينها ستبدأ السيارات الأخرى في الخلف – خاصة تلك المنطلقة على إطارات ميديوم – بالاقتراب منه وكسب الوقت مقابله. لذا تمحور الأمر حول تقليل عدد السيارات التي عليه تجاوزها على المسار لاحقًا".

وقال شوفلين أنّ مرسيدس لم تتوقّع أن تتمتّع بأفضليّة واضحة أمام غريمتها ريد بُل في روسيا.

وقال حيال ذلك: "لم نتوجّه إلى الحلبة ونحن نقول: نعتقد بأنّنا سنكون جيّدين هنا، كون الأمر لا يقتصر على ما نفعله نحن. بل بوتيرة الآخرين. يبدو أنّ سيارتنا تعمل بشكلٍ جيّد في أغلب الحلبات".

وأردف: "أعلم أنّ ريد بُل كانت تقول بأنّ هذه حلبة مرسيدس. صحيحٌ أنّها ربّما لا تتناسب قليلًا مع سيارتهم، لكنّنا لسنا متأكّدين من سبب تمتّعنا بتلك الوتيرة القويّة. أعتقد بأنّ وتيرة سباقنا كانت قويّة. ووتيرة لويس في التصفيات كانت قويّة جدًا".

وأكمل: "من الصعب تقديم لفّة كاملة جيّدة على تركيبة سي5 الألين، عانى فالتيري في التصفيات على وجه الخصوص. لا أعتقد بأنّ ذلك كلّفه كثيرًا كون المركز الثالث على شبكة الانطلاق يبقى تنافسيًا، وهو يُعادل المركز الثاني أو أفضل حتّى. لكنّ السيارة كانت جيّدة هنا".

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