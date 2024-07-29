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مرسيدس متّهمة بإرسال رسالة "غير ضرورية" إلى هاميلتون

يرى بيتر وندسور مدير فريق الفورمولا واحد السابق، أن الرسالة التي تم توجيهها إلى لويس هاميلتون عبر اللاسلكي خلال سباق المجر، لم تكن ضرورية.

جورج راسل، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

يرى وندسور أن الطلب من هاميلتون منح مساحة كافية حين كان ينافس زميله جورج راسل في اللفات الأخيرة من عمر سباق بلجيكا "لم تكن رسالة ضرورية" لبطل عالم سبع مرات.

وكان هاميلتون قد اجتاز خط النهاية ثانياً خلف زميله راسل الذي خاض سباقاً ممتازاً بدوره مع استراتيجية توقف واحد، لتحقق مرسيدس الثنائية.

لكن بعد السباق، تم شطب نتيجة راسل لأن سيارته كانت أقل من الوزن المسموح بـ 1.5 كيلوغراماً، وهذا ما أهدى الفوز إلى هاميلتون.

وتم السماح للزميلين بالمنافسة في اللفات الأخيرة، لكن قيل لـ هاميلتون عبر اللاسلكي من قبل مهندس سباقه بيتر "بونو" بونينغتون، أن يتأكدا من منح المساحة لبعضهما البعض حين كان يلاحق راسل.

وهذا ما يراه وندسور رسالة "غير ضرورية" وكان يجب إرسالها إلى راسل وليس هاميلتون.

حيث قال في فيديو بثّه على قناته ضمن منصة "يوتيوب": "كان من المثير للاهتمام قبل لفتين أو ثلاث أن تطلب مرسيدس من لويس ’منح المساحة’ لكلٍ منهما، وأعتقد أن هذه الرسالة كان يجب أن تُوجه إلى جورج في الحقيقة".

وأكمل: "لقد وجهوها إلى لويس وأتساءل إن كان هذا يغيّر الأمور بعض الشيء. لا أعتقد أنها كانت رسالة ضرورية إلى لويس هاميلتون لأنه ليس سائقاً يرتكب الحماقات، خاصة حين ينافس زميله".

وأردف: "في تلك المرحلة من السباق، لم يكن لويس بحاجة أن يتم إخباره ذلك، وربما أثّر هذا على هجومه بعض الشيء".

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وكان هاميلتون - قبل إعلان شطب نتيجة راسل - قد عبّر عن إحباطه من استراتيجية مرسيدس خلال السباق.

فقال: "كنت أحاول الاقتراب من جورج الذي قام بعمل رائع عبر البقاء طويلاً على تلك الإطارات. ذلك محبط، لكن هذا ما حصل. عليك الثقة بالأشخاص الذين تعمل معهم. أثق بمن يضعون الاستراتيجيات، ويجب أن أتمكن من الاعتماد عليهم كلياً".

وأردف: "قلتُ لهم أن الإطارات جيدة. لكنهم أدخلوني. هل كنتُ أعلم أن هناك مخاطرة بتجاوزي من قبل زميلي؟ لم يقولوا لي ذلك".

من جهته، وبعد شطب نتيجة راسل، أوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه اعتذر من راسل حول خطأ الفريق الذي كلّفه ثالث فوز له في الفورمولا واحد.

فقال: "علينا تقبّل شطب النتيجة".

وأكمل: "من الواضح أننا ارتكبنا خطأ وعلينا التعلم منه. ما زلنا نقيّم ما حصل ونفهم السبب. من المحبط أن نخسر الثنائية وليس بوسعنا إلا الاعتذار من جورج الذي قدم سباقاً قوياً".

وأردف: "كان لويس الأسرع مع استراتيجية التوقفين وقد استحق الفوز. هناك الكثير من الإيجابيات يمكن استخلاصها".

واختتم: "امتلكنا سيارة كانت المعيار خلال السباق مع استراتيجيات مختلفة. منذ عدة أشهر، لم نكن حتى لنتوقع أن نكون في مثل هذا الوضع".

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