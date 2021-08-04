مرسيدس متفاجئة من عدم اختيار ريد بُل لجناح الارتكازيّة القصوى في المجر

كان من المتوقّع أن ترجّح حلبة هنغارورينغ المتعرّجة كفّة ريد بُل بالنظر إلى نقاط قوّة هيكل سيارتها "آر.بي16بي".

لكنّ مرسيدس قلبت الطاولة على غريمتها، حيث أحرز لويس هاميلتون قطب الانطلاق الأوّل وتعافى من القرار الاستراتيجيّة الخاطئ ليحلّ ثالثًا على المسار في السباق.

ولم تكن لمرسيدس إجابة فوريّة على سبب أدائها القويّ في المجر، لكنّها كانت متفاجئة من خيار ريد بُل للجناح الأمامي.

وتخوّف أبطال العالم من إمكانيّة عدم القدرة على التغلّب على ريد بُل في حال اختارت النسخة ذات الارتكازيّة القصوى، حيث استخدمت مرسيدس نسختها على الكثير من الحلبات حتّى الآن.

وقال أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في صفوف مرسيدس: "اعتقدنا بأنّ هذه الحلبة ستتناسب معهم (ريد بُل)".

وأضاف: "الأمر الآخر هو أنّهم دائمًا ما يُقلقوننا عندما نصل إلى حلبة ذات ارتكازيّة قصوى كوننا نستخدم عادة جناح الارتكازيّة القصوى واستخدموه هم في موناكو وهنا".

وأكمل: "لكن ربّما لم يكن بوسعهم موازنته. اختاروا التخلّي عنه منذ يوم السبت وبدا ذلك غريبًا بالنسبة إلينا".

وأردف: "لا نعلم سبب اتّخاذهم لهذا القرار على سيارتهم، لكن ربّما واجهوا مشكلة للحصول على أداء جيّد من مقدّمة السيارة أثناء استخدامه، أعني الجناح الخلفي الكبير، لذا قاموا بالعودة إلى الآخر الأصغر".

وترغب مرسيدس بإجراء تحليلات معمّقة أكثر لمعرفة سبب تفوّقها على ريد بُل نهاية الأسبوع الماضي، حيث يبدو أنّها حقّقت مكاسب على صعيد الآداء على الخطوط المستقيمة والمنعطفات كذلك.

وقال شوفلين: "نحتاج للنظر في ذلك على مدار الأيّام القليلة المقبلة. وصلنا إلى بعض التطويرات الصغيرة الآن لأكون صادقًا".

وأضاف: "قدّمنا حزمة تحديثات في سيلفرستون ويبدو أنّها منحتنا أداءً جيّدًا. لكنّ السيارة كانت تعمل بشكلٍ جيّد على صعيد حفاظها على حرارة الإطارات وكان لدينا توازنٌ جيّد".

واختتم بالقول: "لكن لأكون صادقًا فإنّنا متفاجئون من أدائنا. أعني أنّها مفاجأة سارعة، لكنّنا كنّا متفاجئين من حجم الفارق مع قطب الانطلاق الأوّل".