مرسيدس متفائلة بالعودة إلى القمة في مونزا
قدم جورج راسل توقعاته بشأن السباق المقبل في جائزة إيطاليا الكبرى.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالاوي
احتل جورج راسل المركز الثاني في التصفيات المؤهلة لسباق زاندفورت، لكنه تعرض للتجاوز من زميله كيمي أنتونيللي في اللفة الأولى. وتمكن راسل من استعادة المركز أمام السائق الإيطالي الشاب بعد التوقفات. لكن بسبب استراتيجية الإطارات المختلفة التي اتبعها الإيطالي متصدر البطولة، طُلب من راسل في الجزء الأخير من السباق إفساح المجال وإعادة المركز الثاني إلى زميله.
ونتيجة لذلك، تعرض راسل لضغط من لويس هاميلتون، الذي قلص الفارق سريعًا مع المجموعة الأمامية، متجاوزًا سائقي فيراري في الجزء الأخير من السباق.
وبعد السباق، وعندما سُئل عن كيفية تمكنه من إبقاء بطل العالم سبع مرات خلفه، قال راسل: "كان الأمر صعبًا".
وأضاف: "أعتقد أنني وكيمي كنا نخوض سباقين متناقضين تمامًا. مررت بفترة صعبة على إطارات الميديوم، بينما كانت فترته على نفس الإطارات قوية جدًا. ثم كانت فترتي على إطارات الهارد قوية، بينما واجه هو صعوبات".
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وتابع: "لكن سيارة الأمان الافتراضية منحت لويس فرصة مجانية للتوقف، وبالطبع توقف كيمي أيضًا. منذ تلك اللحظة، كنت أعلم أنني سأتعرض للضغط. لكن من خلال إدارة سرعتي بشكل جيد بما يكفي في المنعطفات عالية السرعة، تمكنت من الحفاظ على سرعتي في المقطع الثالث والدفاع عند المنعطف الأول. أنا سعيد بهذا الأداء".
هذا وأقر راسل بأن انتصاري مكلارين في المجر وزاندفورت مثّلا نهاية "بضعة سباقات صعبة" بالنسبة إلى مرسيدس.
حيث قال: "أعتقد أن عطلات نهاية الأسبوع للسباقات المقبلة، وربما السباقات الثلاثة المقبلة، ستكون صعبة علينا جميعًا. والسبب الرئيسي لذلك هو أننا لسنا على نفس المستوى مع الفرق الأخرى فيما يتعلق بالتحديثات".
وأردف: "أعتقد أننا سنكون أكثر تنافسية قليلًا في مونزا. لكنني أعتقد أن فيراري ستجلب تحديثًا جديدًا للمحرك، وبصراحة، لا نعرف ما الذي سيحدث. لكنني أعتقد أن الحلبات التي تشهد تآكلًا مرتفعًا للإطارات تناسب مكلارين كثيرًا، وخصوصًا لاندو. لقد كان دائمًا خبيرًا في هذه الظروف. رأينا ذلك العام الماضي".
واختتم: "قد تكون مونزا مختلفة قليلًا، لكنني أعتقد أنهم الفريق الذي يتعين علينا التغلب عليه في الوقت الحالي".
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