مرسيدس متشجعة حيال الأداء في الأجواء الحارة بعد جولة البرازيل

تعرضت مرسيدس لهزيمتين متتاليتين في الولايات المتحدة والمكسيك على يد ريد بُل، ما سمح للهولندي ماكس فيرشتابن بتوسيع فارق صدارته ضمن الترتيب العام إلى 19 نقطة، أمام لويس هاميلتون.

وكان بطل العالم يخشى خسارة المزيد من النقاط لصالح سائق ريد بُل في البرازيل، لكنه نجح بشق طريقه من المركز العاشر ليحرز الفوز وبأفضلية مريحة.

وعادة ما كانت سيارة مرسيدس تعاني ضمن الظروف الجوية الحارة، لكن هيمنتها المطلقة في البرازيل بددت ذلك.

حيث قال شوفلن: "كانت السيارة تعمل جيداً على مدار اللفة الواحدة وامتلكنا وتيرة الظروف الجوية الباردة في السباق القصير".

وأكمل: "كنا قادرين على إبقاء الإطارات ضمن مدى جيد. في السباق قدمنا أداء قوياً حقاً على حلبة حارة للغاية. وصلت الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وكانت السيارة تعمل جيداً".

وتابع: "لذا، امتلكنا الأداء طوال الجولة وهذا أمر مشجع بالنظر إلى السباقات الثلاثة المتبقية".

وستقام السباقات الثلاثة الأخيرة جميعها في الشرق الأوسط، بدءاً من قطر على حلبة لوسيل.

وتشكل حلبات قطر، المملكة العربية السعودية وأبوظبي تحدياً على الفرق نظراً للظروف الجوية الحارة هناك. وذلك قد يكون عاملاً حاسماً في معركة البطولة حيث لا تفصل بين فيرشتابن وهاميلتون إلا 14 نقطة فقط.