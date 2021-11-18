تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / مقابلة حصرية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع شبكة موتورسبورت التالي / تحديد موعد للنظر في الدليل الجديد لواقعة فيرشتابن وهاميلتون في البرازيل
فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى أخبار

مرسيدس متشجعة حيال الأداء في الأجواء الحارة بعد جولة البرازيل

قال أندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس أن الفوز في البرازيل طمأن الفريق حيال أدائه ضمن الظروف الجوية الحارة.

مرسيدس متشجعة حيال الأداء في الأجواء الحارة بعد جولة البرازيل

تعرضت مرسيدس لهزيمتين متتاليتين في الولايات المتحدة والمكسيك على يد ريد بُل، ما سمح للهولندي ماكس فيرشتابن بتوسيع فارق صدارته ضمن الترتيب العام إلى 19 نقطة، أمام لويس هاميلتون.

وكان بطل العالم يخشى خسارة المزيد من النقاط لصالح سائق ريد بُل في البرازيل، لكنه نجح بشق طريقه من المركز العاشر ليحرز الفوز وبأفضلية مريحة.

وعادة ما كانت سيارة مرسيدس تعاني ضمن الظروف الجوية الحارة، لكن هيمنتها المطلقة في البرازيل بددت ذلك.

حيث قال شوفلن: "كانت السيارة تعمل جيداً على مدار اللفة الواحدة وامتلكنا وتيرة الظروف الجوية الباردة في السباق القصير".

وأكمل: "كنا قادرين على إبقاء الإطارات ضمن مدى جيد. في السباق قدمنا أداء قوياً حقاً على حلبة حارة للغاية. وصلت الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وكانت السيارة تعمل جيداً".

وتابع: "لذا، امتلكنا الأداء طوال الجولة وهذا أمر مشجع بالنظر إلى السباقات الثلاثة المتبقية".

اقرأ أيضاً:

وستقام السباقات الثلاثة الأخيرة جميعها في الشرق الأوسط، بدءاً من قطر على حلبة لوسيل.

وتشكل حلبات قطر، المملكة العربية السعودية وأبوظبي تحدياً على الفرق نظراً للظروف الجوية الحارة هناك. وذلك قد يكون عاملاً حاسماً في معركة البطولة حيث لا تفصل بين فيرشتابن وهاميلتون إلا 14 نقطة فقط.

المشاركات
التعليقات
مقابلة حصرية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع شبكة موتورسبورت
المقال السابق

مقابلة حصرية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع شبكة موتورسبورت
المقال التالي

تحديد موعد للنظر في الدليل الجديد لواقعة فيرشتابن وهاميلتون في البرازيل

تحديد موعد للنظر في الدليل الجديد لواقعة فيرشتابن وهاميلتون في البرازيل
تحميل التعليقات
مرسيدس More from
مرسيدس
لماذا غيّر محرك هاميلتون الجديد قواعد اللعبة في البرازيل
فورمولا 1

لماذا غيّر محرك هاميلتون الجديد قواعد اللعبة في البرازيل

وولف: "التعامل بدبلوماسية" انتهى بعد "اللكمات" ضد مرسيدس في البرازيل جائزة البرازيل الكبرى
فورمولا 1

وولف: "التعامل بدبلوماسية" انتهى بعد "اللكمات" ضد مرسيدس في البرازيل

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

لماذا غيّر محرك هاميلتون الجديد قواعد اللعبة في البرازيل
فورمولا 1 فورمولا 1

لماذا غيّر محرك هاميلتون الجديد قواعد اللعبة في البرازيل

فاسور غير معجب بتعليقات جيوفينازي عقب التعاقد مع تشو
فورمولا 1 فورمولا 1

فاسور غير معجب بتعليقات جيوفينازي عقب التعاقد مع تشو

سائقو الفورمولا واحد يتوقعون تحديات بدنية في حلبة قطر السريعة
فورمولا 1 فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يتوقعون تحديات بدنية في حلبة قطر السريعة

تحديد موعد للنظر في الدليل الجديد لواقعة فيرشتابن وهاميلتون في البرازيل
فورمولا 1 فورمولا 1

تحديد موعد للنظر في الدليل الجديد لواقعة فيرشتابن وهاميلتون في البرازيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.