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مرسيدس متخوّفة من أن تكون ريد بُل بعيدة المنال في إيمولا وبورتيماو

عبّر الصانع الألماني مرسيدس عن تخوّفه من أنّ أداءه لن يكون جيّدًا بما فيه الكفاية لمنافسة ريد بُل في السباقَين المقبلين من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبتَي إيمولا وبورتيماو بالرغم من فوزه بجائزة البحرين الكبرى.

مرسيدس متخوّفة من أن تكون ريد بُل بعيدة المنال في إيمولا وبورتيماو

قلب لويس هاميلتون الطاولة على المرشّح ماكس فيرشتابن من خلال قيادة رائعة على حلبة الصخير يوم الأحد، إلى جانب استراتيجيّة عدائيّة من مرسيدس وإدارة محكمة للإطارات.

لكن في حين أنّ مرسيدس خرجت منتصرة هذه المرّة، فإنّها تعتقد بأنّ خصائص حلبة البحرين صبّت لصالحها، وأنّ تصميمَي حلبتَي إيمولا وبورتيماو سيُرجّحان كفّة ريد بُل أكثر.

وقال أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في الفريق: "لا أعتقد بأنّنا جيّدون بما فيه الكفاية على المنعطفات عالية السرعة، وهناك الكثير منها في إيمولا وبورتيماو. ذلك جانب يملكون فيه أفضليّة على حسابنا في الوقت الحاضر".

وأكمل: "حلبة البحرين مختلفة قليلًا، تفرض جهدًا على الإطارات الخلفيّة وكانت سرعة الرياح عالية. وصلت الرياح إلى 30-40 كلم/س، وذلك الحدّ الأعلى الذي تراه في موسمٍ بأكمله".

وأردف: "نأمل أن لا تكون هذه إحدى أفضل حلباتنا كوننا واجهنا أوقاتًا صعبة بالتأكيد، وأعتقد بأنّه كانت لدينا سيارة في مجل جيّد في النهاية. لكنّ حجم العمل كان ضخمًا ومتعبًا".

وواصل شرحه بالقول: "لو نظرتم إلى ريد بُل طوال التجارب الشتويّة وحصص التجارب الحرّة فإن سيارتها تعمل بشكلٍ جيّد حقًا. لم يظهروا ضعفاء في أيّ نقطة. نأمل أن نجد حلبات تتلاءم معنا أكثر من هذه".

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وتعي مرسيدس أنّها متأخّرة عن ريد بُل في الوقت الحاضر، لكنّها لا تزال تشعر بأنّ هناك إمكانيّات يُمكن استخراجها من سيارة "دبليو12" لتعويض الفارق بينها وبين ريد بُل.

وقال شوفلين: "لا نزال نعتقد بأنّنا لا نملك أفضل سيارة، لكنّنا لا نعتقد بأنّنا استخرجنا كلّ شيء من الحزمة بعد".

وأضاف: "عندما تُطوّر سيارة فإنّ هناك الكثير من الجوانب التي تسعى لاستخراج الأداء منها وبعضها لا نعتقد بأنّه قدّم كلّ شيء مفترضٍ منه. لذا سنعمل بجهدٍ من أجل استخراج الأداء من السيارة في السباقات المقبلة. لكنّني أعتقد بأنّ ذلك سيكون صعبًا".

ثمّ تابع: "هناك عوامل أعتقد بأنّها ستدفعنا إلى الوجهة الصحيحة على تلك الحلبات. عانينا على صعيد القسم الخلفي هنا في البحرين وتلك الحلبات أسهل قليلًا من تلك الناحية، لكنّ المنعطفات عالية السرعة ليست نقطة قوّتنا في الوقت الحاضر".

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من جانبه يعتقد هاميلتون أنّه في حين أنّ ريد بُل تنافسيّة في السباقات فإنّ ريد بُل في عالم لوحدها في التصفيات في الوقت الحاضر.

وقال بطل العالم: "أعتقد بأنّ وتيرة ريد بُل قويّةٌ جدًا مثلما شاهدتم. لا يُمكننا مجاراتهم في التصفيات الآن. تلك خطوة كبيرة جدًا بالنسبة إلينا، لكن من الواضح أنّنا اعتقدنا أنّ بوسعنا الاقتراب في السباق، لكنّ الأداء كان متقاربًا أكثر ممّا أردته".

ثمّ تابع: "المشكلة أنّنا لا نعلم كم سيكونون أفضل على حلبات أخرى، أو كم أسوأ. ربّما سيارتنا أفضل في حلبات أخرى مختلفة عن هذه، أو ربّما أسوأ، سيتعيّن علينا الانتظار لمعرفة ذلك. أمرٌ واحدٌ مؤكّدٌ وهو أنّنا سنعملٌ بجدٍ قدر الإمكان من أجل تحسين الحزمة".

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