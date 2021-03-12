مرسيدس "متأخّرة" عن برنامج اختباراتها للفورمولا واحد بعد كبوات اليوم الأوّل

تواجدت سيارة مرسيدس الجديدة "دبليو12" للمرّة الأولى على الحلبة اليوم الجمعة في البحرين، لكنّها بقيت في قاع ترتيب المسافات المقطوعة بعد يومٍ صعب.

إذ خسر فالتيري بوتاس أغلب الفترة الصباحيّة بسبب مشكلة في نظام نقل الغيارات تمّ اكتشافها خلال اللفّة الاستطلاعيّة وهو ما أجبر مرسيدس على تغيير علبو التروس، ليقتصر الفنلندي على 6 لفّات في المجمل.

واستلم زميله لويس هاميلتون السيارة في فترة ما بعد الظهر، لكنّه خسر الوقت بسبب عبء العمل الذي واجهه الفريق خلال استراحة الغداء، وعانى من كبوة أخرى عند اكتشاف وجود مشكلة في توزان السيارة.

وأكمل هاميلتون يومه عاشرًا أمام بوتاس الـ 14، وأكملت مرسيدس ما مجموعه 48 لفّة فقط، أقلّ بـ 91 من ريد بُل، ما ترك الفريق متأخّرًا عن برنامجه للتجارب.

وقال أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في الفريق: "كانت بداية ضعيفة لموسمنا اليوم".

وأضاف: "خسرنا كامل برنامج الصباح تقريبًا مع فالتيري بسبب مشكلة في علبة التروس، وتسبّب عبء العمل في فترة الغداء في عودتنا إلى المسار في مرحلة متأخّرة مع لويس".

وأكمل: "كان من الواضح حينها أنّ السيارة لا تتمتّع بالتوازن المناسب، وفي حين أنّنا حقّقنا بعض التقدّم خلال اليوم، فإنّنا لسنا سعداء بأداء السيارة، ومن الواضح أنّنا أمامنا عملًا للقيام به".

وأردف: "نحن متأخّرون عن برنامجنا ونحتاج لإيجاد بعض التوازن والسرعة، لكن أمامنا يومان وكلّ فرصة للتعافي".

وتقبّل بطل العالم هاميلتوزن أنّ اليوم "لم يكن من بين أنقى الأيّام بالنسبة لمرسيدس"، لكنّه حاول البحث عن بعض الإيجابيّات.

وقال البريطاني: "عمل الجميع بجد لإيصالنا إلى هنا. واجهنا هذه المشكلة في الصباح وكانت مؤسفة بالنسبة لفالتيري على صعيد خسارة الوقت على المسار والفريق يعمل بجدٍ لمحاولة فهم سببها".

وأضاف: "ليس أمامنا أيّ خيار سوى التركيز على الإيجابيّات. أذكر موسم 2007 عندما حصلت على 10 أيّام في السيارة أمّا الآن فعدد الأيّام يتقلّص".

وأكمل: "لدينا يومٌ ونصفٌ في السيارة قبل السباق الأوّل، والإطارات مختلفة ولدينا تغييرات انسيابيّة، لذا ليس الأمر سهلًا، لكنّه هو ذاته بالنسبة للجميع".

وأردف: "أعتقد بأنّ خبرة الأعوام التسعة لي مع الفريق ستُساعدني على استخراج الأفضل".

وخرج هاميلتون عن المسار في عدّة مناسبات في فترة ما بعد الظهر بسبب ضعف التماسك إثر العاصفة الرمليّة، وقال حيال ذلك: "لم يسبق لي مشاهدة عاصفة رمليّة هنا طوال هذه الأعوام".

وأكمل: "يتحرّك الرمل مثل المطر. تواجد الرمل على الإطارات ليس جيّدًا على صعيد عمرها وثبات أدائها على اللفّات الطويلة".

واختتم بالقول: "أمّا على صعيد اللفّة الواحدة فليس الوضع سيّئًا للغاية، لكنّنا نحتاج للكثير من اللفّات في هذه المرحلة من العام لجمع البيانات".