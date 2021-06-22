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مرسيدس: ما زلنا قادرين على إيقاف زحف ريد بُل نحو لقب الفورمولا واحد

أشارت مرسيدس إلى أنها ما زالت قادرة على إيقاف زحف ريد بُل نحو لقب الموسم الحالي في الفورمولا واحد في حال قدمت أفضل أداء ممكن طوال الجولات المتبقية.

مرسيدس: ما زلنا قادرين على إيقاف زحف ريد بُل نحو لقب الفورمولا واحد

أحرز ماكس فيرشتابن الفوز بسباق جائزة فرنسا الكبرى ما ساعده على توسيع فارق صدارته في الترتيب العام لبطولة السائقين.

وفي جولة شهدت تفوق ريد بُل على المقاطع المستقيمة، الأمر الذي لعب دوراً محورياً في التفوق على مرسيدس، بات هناك مؤشرات متصاعدة على أنّ فريق مليتون كينز بات الآن يمتلك أفضلية في الوتيرة أمام السهام الفضية.

لكن وبينما تلاحق مرسيدس أجوبة ما سار بشكل خاطئ حيال استراتيجيتها في بول ريكار، يبدو الفريق واثقاً أن المعركة لم تنتهِ بعد.

حيث قال أندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس: "الطريقة التي ننظر بها للمسألة، أننا قادرون على هزيمة ريد بُل عندما نكون في أفضل حالاتنا. أعتقد أنه كانت هناك فرص ضائعة في فرنسا هي التي صنعت الفارق".

وأكمل: "نعلم أن المعركة تزداد صعوبة. نعتقد أنهم باتوا يمتلكون الأفضلية. من الواضح أن لديهم حزمة جيدة جداً، لكن لو قمنا بتقديم أفضل أداء لنا، حينها بوسعنا تحقيق اللقب".

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وبدا أن مرسيدس كانت تمتلك الوتيرة في بول ريكار للتفوق على ريد بُل، لكنها خسرت مركزها على المسار بعد وقفة منصة الصيانة، وذلك لخطأ في حساباتها بعد دخول فيرشتابن أولاً إلى منصة الصيانة.

ويرى شوفلين أن حدة المنافسة بين الفريقين تعني عدم وجود أي مكان للخطأ في كيفية إدارة السباق.

فقال: "لقد كان ذلك مزعجاً (الخطأ في حسابات استراتيجية التوقف). لأنني أعتقد أنه كان بوسعنا الفوز بالسباق. أعتقد أنه كان بوسعنا وضع سيارتينا على منصة التتويج".

وأكمل: "نحن ضمن معركة اللقب ولا يمكننا تحمل خسارة فرص كهذه. كانت لدينا سيارة جيدة وقد أظهرنا ذلك".

وتابع: "أعتقد بأننا نتراجع قليلاً في التصفيات. لكن في السباق، وضمن ظروف اعتيادية، نحن قادرون على وضعهم تحت الضغط، والفوز بالسباقات، لكن علينا تنفيذ كل شيء بشكل مثالي".

واختتم: "هناك الكثير من الأمور سنقوم بمراجعتها وتحليلها. نحن جيدون في مصارحة أنفسنا وتحليل كل شيء. سنقوم بذلك في الأيام المقبلة لنعود أقوى في النمسا".

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