مرسيدس ما زالت لا تفهم جميع نواحي سيارتها لموسم 2022
اعترفت مرسيدس بأنها ما زالت لا تفهم جميع نواحي وجوانب سيارتها لموسم 2022 المنصرم في الفورمولا واحد.
أنهت العلامة الألمانية موسماً صعباً للغاية في 2022 حيث عانت لمجاراة فريقي الصدارة ريد بُل وفيراري في حقبة المحركات التقنية الجديدة.
وعانت السيارة الجديدة كثيراً مع مشاكل الارتدادات والقفزات، وبالرغم من التحسن خلال الموسم لكنها بقيت بعيدة عن منافسات اللقب أو حتى الفوز بالسباقات.
وبينما صرّح الفريق بأنهم اكتسبوا دروساً قيمة للغاية ستساعدهم على فهم القوانين الجديدة، لكن مرسيدس أكدت بأنها لم تفهم بالكامل جميع نواحي مشاكل السيارة.
حيث قال جايمس فاولز مدير قسم الاستراتيجيات لدى السهام الفضية ضمن فيديو نُشر بعد سباق أبوظبي الختامي: "لا أعتقد أنه يمكننا القول بأننا - الآن أو حتى خلال الفترة الشتوية - فهمنا كل شيء حيال السيارة".
وأكمل: "كانت هناك لحظات إيجابية وأخرى سلبية وبشكل متقلب وهذا ما كنت أعنيه بأن هناك قطعاً فهمنا كيفية عمليها تماماً وبعضها الآخر لم نفهمه بالكامل بعد".
وتابع: "لكن لو نظرنا للاتجاه الذي نسير فيه والفارق خلف فرق المقدمة خاصة في وتيرة السباق، لوجدنا أننا حققنا تقدماً هائلاً".
لويس هاميلتون، مرسيدس
تصوير: صور موتورسبورت
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بالمقابل، تتجه مرسيدس لتغيير المبدأ التصميمي لسيارتها في الموسم المقبل.
وترى السهام الفضية أنها عانت خسارة الكثير من الأداء إلا حين كانت قادرة على تقريب السيارة بشكل كبير للغاية من سطح المسار، لكنها حينها كانت تعاني من الارتدادات والقفزات.
"لدينا الثقة في أدواتنا، عملنا في نفق الهواء، أدوات التطوير، من أجل تقديم الأداء المطلوب في مواجهة منافسينا" قال فاولز.
وتابع: "لكن رغم ذلك، كان هناك فارق في أبوظبي (خلف فريق الصدارة). أعتقد أن لدينا نظاماً جيداً بما يكفي للتعامل مع ذلك".
وأردف: "التطور الذي شهدناه خلال الموسم سيتواصل طوال الفترة الشتوية".
واختتم: "أعتقد أننا أثبتنا وبالمقارنة مع بداية الموسم، أننا نجحنا بالتقدم للأمام".
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