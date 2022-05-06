تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / وولف لا يرى أي سبب يدعو لتغيير صيغة وثائقي "قُد للنجاة" من "نتفليكس" التالي / سائقو الفورمولا واحد: منعطف "المرسى المزيف" سيكون حاسمًا على مسار ميامي
فورمولا 1 / جائزة ميامي الكبرى أخبار

مرسيدس ما زالت ضمن مرحلة "التجربة والخطأ" على طريق حل مشكلة "الارتدادات"

قالت مرسيدس أنها ما زالت ضمن مرحلة "التجربة والخطأ" فيما يتعلق بتحديثات سيارتها في الفورمولا واحد، حيث تواصل السعي نحو حلّ لمشكلة الارتدادات التي عصفت بها منذ بداية موسم 2022.

مرسيدس ما زالت ضمن مرحلة "التجربة والخطأ" على طريق حل مشكلة "الارتدادات"

عانت العلامة الألمانية لحل مشكلة الارتدادات في سيارتها، والتي أصابت كلا سائقيها لويس هاميلتون وجورج راسل.

وتمحورت المشكلة حول اضطرار الفريق لرفع مستوى السيارة بشكل أكبر ما كلّف الكثير على صعيد الأداء.

وتبدو مرسيدس مقتنعة بأنها وفي حال نجحت بحل المشكلة، فإنها ستُطلق إمكانيات سيارتها الفعلية.

وكشف توتو وولف مدير الفريق في وقت سابق من هذا الأسبوع أن العمل جارٍ منذ جائزة إيميليا رومانيا الكبرى على "عدة اتجاهات" قد تساعد في تحقيق التقدم المطلوب، مع الاستعداد لجلب بعض التحديثات إلى ميامي.

اقرأ أيضاً:

لكن وضمن معرض كلامه على هامش حدث إطلاق ساعة مرسيدس الرسمية الجديدة، قلل وولف من التوقعات المرتقبة لأولى تلك التحديثات.

حيث أوضح أن الطريق لحل الارتدادات لا يمكن توقعه عبر جهاز المحاكاة أو نفق الهواء، ما يعني أن الطريقة الوحيدة لتحقيق التقدم تتمحور حول فهم أفضلٍ خلال تجربة السيارة على المسار.

فقال: "أعتقد أننا نحاول إيجاد حلّ لن يحل فقط مشاكل الارتدادات".

وتابع: "يمكن تعديل الأرضية لتصبح أكثر قساوة، لكن ستخسر الارتكازية، إلا أن السيارة ستصبح أكثر ثباتاً. لكن ليس هذا الاتجاه الذي نسير فيه".

وأضاف: "للأسف، من دون اختبارات فعلية، فإن كل جولة تمثل تجربة مباشرة. من غير الممكن محاكاة الارتدادات ضمن نفق الهواء. لذا نعمل وفق الطريقة التقليدية: التجربة والخطأ، لنرى ما يحصل فعلياً على المسار".

واسترسل: "نحن نتطلع لتجربة عدة اتجاهات نعتقد أنها قادرة على مساعدتنا لحلّ المشكلة على المدى الطويل من دون خسارة الارتكازية عبر مجرّد رفع مستوى السيارة أو تعديل الأرضية".

واختتم: "ستكون هناك تعديلات خلال هذه الجولة، حيث نعتقد أننا قادرون على إيجاد اتجاه صحيح. لكن أداء السيارة الحقيقي لن يظهر مباشرة في جولة واحدة".

المشاركات
التعليقات
وولف لا يرى أي سبب يدعو لتغيير صيغة وثائقي "قُد للنجاة" من "نتفليكس"
المقال السابق

وولف لا يرى أي سبب يدعو لتغيير صيغة وثائقي "قُد للنجاة" من "نتفليكس"
المقال التالي

سائقو الفورمولا واحد: منعطف "المرسى المزيف" سيكون حاسمًا على مسار ميامي

سائقو الفورمولا واحد: منعطف "المرسى المزيف" سيكون حاسمًا على مسار ميامي
تحميل التعليقات
مرسيدس More from
مرسيدس
مرسيدس وجدت "عدة اتجاهات" لحلّ مشكلة الارتدادات جائزة ميامي الكبرى
فورمولا 1

مرسيدس وجدت "عدة اتجاهات" لحلّ مشكلة الارتدادات

مرسيدس ستُدخل تحديثات "حاسمة" في جولة ميامي للفورمولا واحد
فورمولا 1

مرسيدس ستُدخل تحديثات "حاسمة" في جولة ميامي للفورمولا واحد

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

راسل يضع مرسيدس في صدارة التجارب الثانية في ميامي وحادث جديد لساينز
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل يضع مرسيدس في صدارة التجارب الثانية في ميامي وحادث جديد لساينز

"فيا" تبرّئ فيراري بعد تحريها في تجارب الإطارات في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تبرّئ فيراري بعد تحريها في تجارب الإطارات في إيمولا

لوكلير يتقدّم بـ 0.071 ثانية على راسل في التجارب الأولى الفوضويّة في ميامي
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يتقدّم بـ 0.071 ثانية على راسل في التجارب الأولى الفوضويّة في ميامي

"فيا" تتحرّى خصائص سيارة فيراري في ظلّ الأسئلة حول اختبارات الإطارات
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تتحرّى خصائص سيارة فيراري في ظلّ الأسئلة حول اختبارات الإطارات

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.