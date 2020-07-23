مرسيدس ما تزال غير واثقة من أداء سيارتها في الأجواء الحارة

كانت جائزتا ستيريا والمجر أبرد من المتوقّع، إذ قال أليسون بأنّ فريقه لا يعلم إذا ما كانت إدارة الإطارات ستكون مؤثّرة بذات القدر عندما ترتفع حرارة المسار.

وقد برهنت سيارة مرسيدس لهذا العام "دبليو11" على أدائها المتميز على إطاراتها حتّى الآن، ولا سيّما بمساعدة نظام التوجيه ثنائي المحور "داس".

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"يجب أن أقول بأنّنا خضنا حتى الآن سباقين على مسارين باردين للغاية، بينما كانت أجواء السباق الأوّل في الموسم دافئة نوعًا ما. لكنّ ذلك أيضاً كان السباق الذي كان أداؤنا فيه أقل إقناعًا" قال أليسون.

وأضاف: "لذلك نود معرفة مدى سلاسة أدائنا عندما تكون حرارة المسار مرتفعة للغاية، وما إذا سيكون بمقدورنا إظهار ذات التميز في إدارة الإطارات والوتيرة تحت هذه الظروف مثل السباقات الافتتاحية لهذا العام".

وقد حذّر أليسون من أنّ مشاكل الموثوقيّة ما تزال تحوم حول الفريق، على الرُغم من إنهاء الفريق لكل السباقات الماضية. كما أشار كذلك إلى أنّ قرار انتقال التركيز إلى تطوير سيارة 2022 سيلعب كذلك دورًا في الشكل العام للأداء الذي سيستمر حتى نهاية 2021.

فقال: "أعتقد بأنّ من جلس معنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لهذا الموسم فقد رأى مدى القلق الشديد الذي كنا نعاني منه حال السيارة وموثوقيّتها وقدرتها على إنهاء سباق وحيد".

وتابع: "كل سيارة في البطولة تعاني من ذلك الشبح الذي يحوم حولها في كل لفّة تقريبًا، كونها جميعًا مركبات تجريبية قد تتعطّل لعدد لا نهائي من الأسباب".

وأردف: "نحن فقط مدركون لهذه الأسباب حتّى مع سيارة قوية كسيارتنا والتشكيلة المتميزة من السائقين. أرى كذلك بأن الجميع سيكون لديهم وجهة نظر مختلفة حول المدّة الكافية لتطوير السيارة، لا سيّما وأنّنا نتّجه نحو تغييرات كبيرة على القوانين، على الصعيدين التقني والمالي".

وأكمل: "حيث أنّ ما ستقرر القيام به هذا العام سيحدّد وجهتك التي ستسير فيها في العام المُقبل، ولا سيّما طبيعة قراراتك الداخلية".

في المقابل، يعتقد أليسون بأنّ سيارته مرسيدس "دبليو11" ستكون قوية خلال سباقَي سيلفرستون المُقبلين.

فقال: "معظم الأمور حول السيارة ستجعلك تشعر بأنّ سيلفرستون ستكون حلبة مميزة للغاية بالنسبة لها، حيث يبدو بأنّ من المصيري نوعًا ما قول شيء هكذا".