فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
02 يوليو
-
05 يوليو
التجارب الحرة الثالثة خلال
01 ساعات
:
03 دقيقة
:
45 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
81 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
116 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
130 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
144 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس ما تزال تسعى وراء إجابات بشأن تسوية المحرّك بين فيراري و"فيا"

المشاركات
التعليقات
مرسيدس ما تزال تسعى وراء إجابات بشأن تسوية المحرّك بين فيراري و"فيا"
04-07-2020

تواصل مرسيدس سعيها للحصول على إجابات بشأن التسوية السرية التي تمّت بين الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" وفيراري فيما يتعلّق بقانونية محرّك الصانع الإيطالي لموسم 2019، قائلة بأنّها ما تزال مستاءة حيال ذلك الوضع.

أعلنت "فيا" في فبراير/شباط الماضي بأنّها توصّلت لتسوية سرية مع فيراري بعد التحقيق في وضع وحدة طاقتها إثر عدد من التشكيكات التي طرحتها الفرق المنافسة والمتعلقة بقانونيتها، بالرُغم من أنّ أيًا منها لم يتبلور إلى احتجاج رسمي.

وقد قيّمت 7 فرق خطوة اتخاذ إجراء قانوني بشأت تلك المسألة، لكن من المعلوم أن مرسيدس تراجعت عن تلك المجموعة قُبيل جولة أستراليا الافتتاحية الملغاة في مارس/أذار الماضي.

بيد أنّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس شدّد على أنّ العلامة الألمانية لم تتراجع عن رأيها في المسألة، وأنّه ما يزال حريصًا على الوصول إلى تفسير من "فيا" بشأن ما حدث.

فقال يوم أمس الجمعة على هامش جائزة النمسا الكبرى: "لم نتراجع. قررنا في ملبورن أنّ ذلك لم يكن وقتًا مناسبًا مع بداية الموسم، والجدل الإضافي، إلى جانب كورونا، وبداية وصول الوضع إلى مرحلة سيئة للغاية في إيطاليا".

وأضاف: "في ظل تلك الحقبة من الشفافية، من المهم للغاية أن نحصل على إجابات، وأن يكون هنالك كيان حاكم يعمل بشكل جيّد. ربما كان حكم ’فيا’ جيّدًا، لكن إذا لم تكن تعلم، فمن الصعب الحُكم على الوضع".

وتابع: "الموقف الذي نتمسّك به هو أنّنا نراقب الوضع، حيث أنّنا مستاؤون حيال ما حدث العام الماضي. دعونا ننتظر ونرى كيف سينطلق الموسم من هنا، ومن ثمّ سنعيد تقييم المسألة وربما نرى مع الآخرين أين سيكون موقعنا".

اقرأ أيضاً:

من جهته، دعا كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل غريمته فيراري للموافقة على كشف تفاصيل تلك التسوية.

حيث قال: "من غير المريح أن يكون هنالك اتفاق سري حول قانونية ومطابقة سيارة في البطولة. حيث يدفعك ذلك على الفور للتفكير فيما يتضمنه ذلك الاتفاق ومما يتألف".

وأردف: "من وجهة نظرنا، إما أن السيارة قانونية أو غير قانونية. أثيرت تلك الأسئلة مع ’فيا’، التي ردّت بدورها أنّها ستكون سعيدة بالإفصاح عن تفاصيل تلك التسوية، لكنّها بكل تأكيد تحتاج إلى تصريح من الموقّعين الآخرين".

وأكمل: "أبدت ’فيا’ استعدادها لذلك، لذلك سيكون من الرائع لو كانت مستعدة لفعل ذات الأمر من أجل إنهاء ذلك الموضوع".

من جانبه، قال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أنّه وبينما كان يأمُل شفافية أكبر في التعامل مع تلك المسألة، لكنّه لا يعتقد بأنّ فيراري ستغيّر موقفها قريبًا.

"سيكون من الجيّد أن نفهم ما حدث، وماذا وجدوا، وما هو الحل" قال براون.

وأردف: "لكن لا يبدو بأنّ ذلك سيحدث من قِبَل فيراري قريبًا".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020

المقال السابق

رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020

trending اليوم

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"

مرسيدس ما تزال تسعى وراء إجابات بشأن تسوية المحرّك بين فيراري و"فيا"
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس ما تزال تسعى وراء إجابات بشأن تسوية المحرّك بين فيراري و"فيا"

رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020

فيا ترفض احتجاج ريد بُل على نظام "داس" الخاص بمرسيدس وتقرّ قانونية استخدامه
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيا ترفض احتجاج ريد بُل على نظام "داس" الخاص بمرسيدس وتقرّ قانونية استخدامه

توقعات بتصاعد الجدل حيال نظام "داس" وسيارة ريسينغ بوينت في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

توقعات بتصاعد الجدل حيال نظام "داس" وسيارة ريسينغ بوينت في النمسا

هاميلتون يقود ثنائيّة مرسيدس المريحة في التجارب الحرّة الثانية في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يقود ثنائيّة مرسيدس المريحة في التجارب الحرّة الثانية في النمسا

لوكلير متأكّد بنسبة "99 بالمئة" من أنّ فيراري ستعاني في 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

لوكلير متأكّد بنسبة "99 بالمئة" من أنّ فيراري ستعاني في 2020

أحدث الأخبار

مرسيدس ما تزال تسعى وراء إجابات بشأن تسوية المحرّك بين فيراري و"فيا"
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس ما تزال تسعى وراء إجابات بشأن تسوية المحرّك بين فيراري و"فيا"

رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"

فيا ترفض احتجاج ريد بُل على نظام "داس" الخاص بمرسيدس وتقرّ قانونية استخدامه
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيا ترفض احتجاج ريد بُل على نظام "داس" الخاص بمرسيدس وتقرّ قانونية استخدامه

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

2
فورمولا 1

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"

3
فورمولا 1

مرسيدس ما تزال تسعى وراء إجابات بشأن تسوية المحرّك بين فيراري و"فيا"

4
فورمولا 1

رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020

5
فورمولا 1

فيتيل المتفاجئ: فيراري استغنت عني ولم تقدم لي أيّ عرض

أحدث ملفات الفيديو

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد 21:37
فورمولا 1

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا 03:56
فورمولا 1

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

تاريخ رينو في الفورمولا واحد 02:26
فورمولا 1

تاريخ رينو في الفورمولا واحد

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد 00:31
فورمولا 1

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد 08:28
فورمولا 1

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

مرسيدس ما تزال تسعى وراء إجابات بشأن تسوية المحرّك بين فيراري و"فيا"
فورمولا 1

مرسيدس ما تزال تسعى وراء إجابات بشأن تسوية المحرّك بين فيراري و"فيا"

رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020
فورمولا 1

رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"
فورمولا 1

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"

فيا ترفض احتجاج ريد بُل على نظام "داس" الخاص بمرسيدس وتقرّ قانونية استخدامه
فورمولا 1

فيا ترفض احتجاج ريد بُل على نظام "داس" الخاص بمرسيدس وتقرّ قانونية استخدامه

أجمل الصور من التجارب الحرّة في النمسا 2020
فورمولا 1

أجمل الصور من التجارب الحرّة في النمسا 2020

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.