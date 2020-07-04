مرسيدس ما تزال تسعى وراء إجابات بشأن تسوية المحرّك بين فيراري و"فيا"

أعلنت "فيا" في فبراير/شباط الماضي بأنّها توصّلت لتسوية سرية مع فيراري بعد التحقيق في وضع وحدة طاقتها إثر عدد من التشكيكات التي طرحتها الفرق المنافسة والمتعلقة بقانونيتها، بالرُغم من أنّ أيًا منها لم يتبلور إلى احتجاج رسمي.

وقد قيّمت 7 فرق خطوة اتخاذ إجراء قانوني بشأت تلك المسألة، لكن من المعلوم أن مرسيدس تراجعت عن تلك المجموعة قُبيل جولة أستراليا الافتتاحية الملغاة في مارس/أذار الماضي.

بيد أنّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس شدّد على أنّ العلامة الألمانية لم تتراجع عن رأيها في المسألة، وأنّه ما يزال حريصًا على الوصول إلى تفسير من "فيا" بشأن ما حدث.

فقال يوم أمس الجمعة على هامش جائزة النمسا الكبرى: "لم نتراجع. قررنا في ملبورن أنّ ذلك لم يكن وقتًا مناسبًا مع بداية الموسم، والجدل الإضافي، إلى جانب كورونا، وبداية وصول الوضع إلى مرحلة سيئة للغاية في إيطاليا".

وأضاف: "في ظل تلك الحقبة من الشفافية، من المهم للغاية أن نحصل على إجابات، وأن يكون هنالك كيان حاكم يعمل بشكل جيّد. ربما كان حكم ’فيا’ جيّدًا، لكن إذا لم تكن تعلم، فمن الصعب الحُكم على الوضع".

وتابع: "الموقف الذي نتمسّك به هو أنّنا نراقب الوضع، حيث أنّنا مستاؤون حيال ما حدث العام الماضي. دعونا ننتظر ونرى كيف سينطلق الموسم من هنا، ومن ثمّ سنعيد تقييم المسألة وربما نرى مع الآخرين أين سيكون موقعنا".

من جهته، دعا كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل غريمته فيراري للموافقة على كشف تفاصيل تلك التسوية.

حيث قال: "من غير المريح أن يكون هنالك اتفاق سري حول قانونية ومطابقة سيارة في البطولة. حيث يدفعك ذلك على الفور للتفكير فيما يتضمنه ذلك الاتفاق ومما يتألف".

وأردف: "من وجهة نظرنا، إما أن السيارة قانونية أو غير قانونية. أثيرت تلك الأسئلة مع ’فيا’، التي ردّت بدورها أنّها ستكون سعيدة بالإفصاح عن تفاصيل تلك التسوية، لكنّها بكل تأكيد تحتاج إلى تصريح من الموقّعين الآخرين".

وأكمل: "أبدت ’فيا’ استعدادها لذلك، لذلك سيكون من الرائع لو كانت مستعدة لفعل ذات الأمر من أجل إنهاء ذلك الموضوع".

من جانبه، قال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أنّه وبينما كان يأمُل شفافية أكبر في التعامل مع تلك المسألة، لكنّه لا يعتقد بأنّ فيراري ستغيّر موقفها قريبًا.

"سيكون من الجيّد أن نفهم ما حدث، وماذا وجدوا، وما هو الحل" قال براون.

وأردف: "لكن لا يبدو بأنّ ذلك سيحدث من قِبَل فيراري قريبًا".