مرسيدس ما تزال تحاول فك "لغز" ظهور واختفاء مشكلة الارتدادات على السيارة

منذ دخول البطولة حقبة القوانين التقنية الجديدة لموسم 2022، عانى عدد من الفرق من ظاهرة الارتدادات على سياراتهم التي تعمل ضمن ارتفاع منخفض عن المسار من أجل استخلاص الأداء الأقصى من التأثيرات الأرضية.

وكانت مرسيدس من بين الأسوأ من حيث التعرّض لتلك الظاهرة، ما ترك الفريق صاحب ألقاب الصانعين الثمانية غير قادر على المنافسة بانتظام مع ثنائي الصدارة فيراري وريد بُل.

وجلب الفريق الألماني حزمة كبيرة من التحديثات لسباق سيلفرستون بينما يواصل السعي وراء الأداء ومعالجة تلك المشكلة.

وقد اختلفت تجربة سائقي الفريق لويس هاميلتون وجورج راسل خلال التجارب الحرة والتصفيات، حيث كانت الارتدادات تظهر وتختفي بين حصة وأخرى.

وأوضح وولف أن طبيعة حلبة سيلفرستون السريعة تعني أنه سيكون من الأسهل دومًا إدارة مشكلة الارتدادات من حلبات الشوارع التي زارتها البطولة مؤخرًا، لكن الفريق ما يزال متحيرًا من ظهور واختفاء الظاهرة.

فقال: "لدينا سيارة تبدو من خلال مقاطع الفيديو جيّدة للغاية - المنعطف التاسع مثال جيد على ذلك، حيث نبدو أفضل بكثير من السيارات الأخرى".

وأضاف: "لكن السائقين ما يزالان يواجهان الشعور بأن السيارة قاسية بعض الشيء، وأنها تقفز كذلك. الأمر وكأنه زر يشتغل وينطفئ. في لحظة تواجه الارتدادات، وفي لحظة أخرى تختفي".

وتابع: "حتى مع تعمّقنا في البيانات، لا يمكننا في الحقيقة فهم سبب ظهور الارتدادات في حصة واختفائها في حصة أخرى. ما يزال ذلك لغز بالنسبة لنا".

وأكمل: "لدينا المزيد من البيانات التي ستسمح لنا بفهم الأمر في المستقبل. لكن في الوقت الحالي، السيارة ليست في الموقع الذي نريده بعد".