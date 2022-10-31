مرسيدس ليست واثقة من أن استراتيجية ريكاردو كانت لتغير نتيجة سباق المكسيك

أحرز فيرستابن فوزه رقم 14 هذا الموسم مع ريد بُل، وذلك رقم قياسي لأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد، لكن لويس هاميلتون كان قادراً على مجاراته خلال القسم الأول حتى قررت مرسيدس استعمال استراتيجية مختلفة.

وبينما استعملت ريد بُل إطارات "سوفت" لكلتا سيارتيها، قررت مرسيدس استعمال إطارات "ميديوم" مع هاميلتون وراسل ما كان يوحي باستراتيجية توقف وحيد.

بقي هاميلتون ضمن مجال ثانيتين خلف فيرستابن طوال القسم الأول قبل أن يأخذ الصدارة بعد دخول الهولندي لوقفة الصيانة، حيث بقي على إطارات "ميديوم" 29 لفة.

لكن حين انتقل هاميلتون إلى إطارات "هارد"، عبّر عن عدم ارتياحه معها، حيث سمح ذلك لغريمه فيرستابن بتوسيع صدارته وتفادي وقفة صيانة ثانية على طريق تحقيق الفوز.

وسأل راسل فريقه في مرحلة ما إن كان بوسعه الانتقال إلى "سوفت" في القسم الأخير لكن الرد جاء بضرورة إطالة فترته على "ميديوم".

وتلك المقاربة كانت ناجحة مع ريكاردو، حيث دخل المنصة في اللفة 44 لينتقل من "ميديوم" إلى "سوفت" ويضغط حتى ينتزع المركز السابع حتى بعد عقوبة الثواني العشر التي تلقاها بسبب الحادثة مع يوكي تسونودا.

وصرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس بعد السباق "بأنه من السهل دوماً إطلاق الأحكام" لكنه شرح بأن البيانات قبل السباق كانت تشير إلى أن الاستراتيجية التي اتبعها الفريق كانت هي الصحيحة.

فقال: "أعتقد أن وقفة صيانة واحدة ميديوم-هارد، كانت تبدو هي الصحيحة".

وأكمل: "إطارات ميديوم صمدت لفترة طويلة وبشكل مفاجئ. لكن لو فكرنا مجدداً وأعدنا السباق، ربما كنا استعملنا استراتيجية مختلفة".

وأوضح وولف أن مرسيدس كانت قادرة على خسارة المزيد من الوقت والبقاء على إطارات "ميديوم" لخمس أو ست لفات، ومن ثم محاولة إكمال 30 لفة على إطارات "سوفت" كما فعل ريكاردو، لكنه يعتقد بأنها لم تكن لتصمد في القسم الأخير للسباق.

وسُمع مهندسا سباق هاميلتون وراسل عبر اللاسلكي وهما يتوقعان تراجع تأدية إطارات "ميديوم" لسيارتي ريد بُل، لكن تلك الإطارات صمدت أطول من المتوقع، بالتالي أنهى سائقا مرسيدس خلف فيرستابن وبيريز على التوالي.

وأكد وولف أن مرسيدس ناقشت فكرة استعمال "سوفت" خلال السباق لكنها لا تعتقد بأن تلك الإطارات كانت لتصمد 30 لفة.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت استراتيجية ميديوم-سوفت لتسمح للفريق بالتفوق على مرسيدس، رد وولف: "لا أعتقد أننا كنا لنتجاوزهم، بسبب الفارق".

وأكمل: "حتى مع استراتيجية معكوسة سوفت-ميديوم، كنا ذلك ليمنح بعض الأفضلية في المنعطف الأول. كان لويس من الجهة الخارجية لذا لا أحد يدري كيف كانت لتسير الأمور".

وأردف: "لكننا كنا لنقدم منافسة أكبر مع استراتيجية مختلفة".

وظهرت مرسيدس كثاني أسرع سيارة أمام فيراري بفارق واضح في المكسيك، التي تتناسب حلبتها مع خصائص السيارة، حيث كشف وولف أن البيانات التحليلية كشفت بأن حلبة المكسيك كانت أفضل فرصة أمام السهام الفضية لتحقيق فوز هذا الموسم الخالي تماماً من أي انتصار مع بقاء جولتين حتى الختام.